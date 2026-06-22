Fifi brindacier : l'héroïne suédoise bientôt au centre d'une série animée

StudioCanal a annoncé le développement d’une série d'animation «Fifi Brindacier», avec les mêmes producteurs que ceux de la franchise à succès «Paddington».

La drôle de petite fille rousse qui entraîne ses voisins dans des aventures extraordinaires sera bientôt de retour. StudioCanal s'apprête en effet à faire revivre le personnage culte de Fifi Brindacier.

Le studio s'est associé à son partenaire de production de «Paddington», Heyday Films, ainsi qu'à Submarine, une société de Mediawan, et The Astrid Lindgren Company pour développer une nouvelle série télévisée d'animation basée sur l'héroïne bien-aimée, née en Suède.

Composée de 52 épisodes de 11 minutes, cette nouvelle série sera écrite par la scénariste Sara Daddy, à qui l'on doit notamment «La Nuit avant Noël au pays des merveilles», «Olga Da Polga» et «Tulipop Tales».

Héroïne rebelle

Imaginé à l’origine par l’écrivaine suédoise Astrid Lindgren (décédée en 2002 à 94 ans), le personnage de Fifi Brindacier - Pippi Långstrump en VO (soit Pipi longues chaussettes) est apparu pour la première fois dans un roman pour enfant en 1945. Agée de 9 ans, elle grandit dans une grande maison sans parents, avec pour compagnie un singe et un cheval. Riche d’un sac de pièces d’or, elle fait simplement ce qui lui plaît de ses journées.

Libre et indépendante, elle tient tête aux adultes, vient en aide aux opprimés et ne suit pas les conventions, ce qui en a fait l’une des figures les plus rebelles de la littérature jeunesse. Elle a conquis les lecteurs du monde entier et est même considérée comme une icône féministe en Suède.

Elle a été découverte en France d’abord sous la forme d’une adaptation très éloignée du texte original (il faudra attendre 1995 pour qu’une version plus fidèle en français ne voie le jour), mais y est devenue populaire grâce à l'adaptation par un studio germano-suédois en 1969 en une série télévisée à succès, dans laquelle elle était jouée par Inger Nilsson.

En raison de l'engouement énorme, deux longs-métrages sortiront l’année suivante : «Les Randonnées de Fifi Brindacier» et «Fifi Brindacier chez les pirates». En 1988, un nouveau long-métrage verra à son tour le jour : «Les Nouvelles Aventures de Fifi Brindacier», de Ken Annakin.

A noter qu'en 1997 Fifi Brindacier avait ensuite fait l’objet de deux autres adaptations : un long-métrage d’animation suédois ainsi qu’une série animée germano-suedo-canadienne composée de 26 épisodes de 26 minutes, notamment diffusée sur TF1 en 1998.