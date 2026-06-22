Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Mort de la chanteuse Guesch Patti, interprète du tube «Etienne», à l'âge de 80 ans

L'artiste est morte des «suites d'une longue maladie». [FRANCOIS GUILLOT / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

La chanteuse Guesch Patti est décédée dans la nuit de dimanche à lundi. Elle avait 80 ans.

On lui doit le tube devenu culte «Etienne». La chanteuse, mais aussi comédienne et danseuse, Guesch Patti est morte à l'âge de 80 ans. Elle s’est éteinte dans la nuit de samedi à dimanche, «des suites d’une longue maladie», révèle son agent dans un communiqué diffusé ce lundi.

«Elle laisse derrière elle, à tous les publics qui ont pu la voir sur un plateau, la mémoire d’une femme pleine de vie dans son expression artistique», peut-on lire dans le message de l’Agence Sébastien d’Assigny.

Plus d’informations à venir...

cultureMusiqueCarnet noir

À suivre aussi

Fifi brindacier : l'héroïne suédoise bientôt au centre d'une série animée
Kendji Girac contraint d'annuler son concert ce soir à Limoges en raison de la canicule
Rod Stewart contraint d'utiliser une bouteille d'oxygène en plein concert après avoir manqué de s'évanouir

Ailleurs sur le web

Dernières actualités