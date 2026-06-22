Mort de la chanteuse Guesch Patti, interprète du tube «Etienne», à l'âge de 80 ans

La chanteuse Guesch Patti est décédée dans la nuit de dimanche à lundi. Elle avait 80 ans.

On lui doit le tube devenu culte «Etienne». La chanteuse, mais aussi comédienne et danseuse, Guesch Patti est morte à l'âge de 80 ans. Elle s’est éteinte dans la nuit de samedi à dimanche, «des suites d’une longue maladie», révèle son agent dans un communiqué diffusé ce lundi.

«Elle laisse derrière elle, à tous les publics qui ont pu la voir sur un plateau, la mémoire d’une femme pleine de vie dans son expression artistique», peut-on lire dans le message de l’Agence Sébastien d’Assigny.

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