Voici les mangas à se procurer de toute urgence en 2026

Toujours florissant et jamais ennuyeux, alors que la Japan Expo est en approche, le marché du manga accueille de nouvelles pépites en 2026. Voici notre sélection du moment.

Gekiko Kamen

© Meian

C'est sans nul doute la nouvelle perle à découvrir cette année parmi les mangas seinen. Après Shigurui - chef d'œuvre sur la cruauté et le dépassement de soi dans l'excès parmi les samouraïs - (éd Meian) et sa plongée sans fard dans l'univers des shinobis avec Les 7 Ninjas d'Eifu (toujours chez Meian), Takayuki Yamauchi opère un retour remarquable avec Gekiko Kamen. Dans cette œuvre, le mangaka, prodige de l'anatomie, nous plonge dans l'âme et les entrailles des Tokusatsu, ce cinéma et série d'effets spéciaux qui ont peuplé la culture nippone avec Kamen Rider, Godzilla ou encore X-Or. L'artiste y détaille sans concession, les obsessions d'Otoya Jissôji qui tente de ranimer les ambitions de son groupe d'amis à l'université pour ces super-héros masqués. Une obsession qui risque de le mener un peu trop loin.

Gekiko Kamen, de Takayuki Yamauchi, éd. Meian, tomes 1 et 2 disponibles, 9,95 €

Les chants du Cygne Noir

© Rue de Sèvres

Avec Les Chants du Cygne Noir, l'éditeur Rue de Sèvres nous emmène dans l'espace, avec un hommage tricolore à l'œuvre de Leiji Matsumoto, papa d'Albator, mais également une déclaration d'amour aux mangas des années 1980. Pour l'occasion, l'éditeur s'est associé à un grand nom de la BD, Alex Alice. L'auteur à succès, à qui l'on doit «Le Château des étoiles», «Siegfried» et le «Troisième Testament», verse ici dans le noir et blanc pour livrer un manfra (manga français) qui nous emmène aux confins de notre système solaire. Désireux d'étendre la mythologie qu'il a créée, l'auteur inscrit son récit dans l'univers parallèle et steampunk du Château des étoiles tout en explorant un chapitre à part, où pirates et colons se livrent une bataille intersidérale grandiose. Un space opera surprenant qui étendra son drapeau noir à tête de mort sur trois tomes.

Les Chants du Cygne Noir, de Alex Alice, éd. Rue de Sèvres, tome 1 disponible, 13,90 €

Rai Rai Rai

© Ki-oon

«Métro, UFO, dodo», annonce l'éditeur Ki-oon pour présenter sa nouvelle pépite shônen : Rai Rai Rai. Avec sa couverture jaune vif, le premier tome ne passe pas inaperçu et le contenu n'est pas en reste. Offrant un trait dynamique et précis, le mangaka Yoshiaki narre les péripéties de Sumire. Chargée de nettoyer les «restes» des aliens qui attaquent la planète, cette jeune fille voit sa vie basculer le jour où un extraterrestre surpruissant est inoculé comme un parasite dans son corps. Une situation qui provoque nombre de quiproquos et situations hilarantes, mais aussi des batailles épiques, dignes de Kaiju n°8 et de Ranma 1/2, dont l'auteur revendique l'inspiration non seulement avec son style hommage à Rumiko Takahashi mais aussi avec la natte de Sumire dont les fans comprendront la référence. L'un des meilleurs seinen de l'année.

Rai Rai Rai, de Yoshiaki, éd. Ki-oon, tome 1 disponible, 7,95 €

Le dernier écrivain

L'écurie Glénat s'enrichit d'une nouvelle signature originale avec Chitose Akai. Dans Le dernier écrivain, le mangaka à la plume sensible imagine un jeune romancier inconnu de 27 ans, condamné par une maladie incurable, qui accepte de se faire cryogéniser pour gagner du temps. À son réveil, cent ans plus tard, surprise, Yagura Sugai est devenu célèbre, au point d'être comparé aux plus grands. Mais, entre temps, le monde de la création a également bien changé puisqu'il est désormais totalement dominé par les IA génératives. Un peu perdu dans un univers qu'il ne comprend plus, le romancier tente de recoller les morceaux de son existence, dans une ambiance douce et mélancolique qui n'oublie pas de faire passer un message fort sur la place des artistes dans notre monde.

Le dernier écrivain, de Chitose Akai, éd. Glénat, 7,90 €

MAD

© Kazé

Si l'on pense inexorablement à Alien mais aussi à Blame! lorsque l'on tourne les pages du nihiliste MAD, c'est aussi la quête de John, un héros mutique et désabusé, dans la grande tradition des chanbara (films de samouraïs) que l'on suit. Nouvelle acquisition de l'éditeur Kazé (ex-Crunchyroll), cette œuvre prometteuse de Yusuke Otori s'aventure sur une planète en proie à des races extraterrestres meurtrières. Avec son rythme pesant, MAD construit page après page un récit de survie angoissant cachant des secrets indicibles.

MAD, de Yusuke Otori, éd. Kazé, 8,99 €

Cosmos

© Ki-oon

Saviez-vous qu'il existe parmi nous une compagnie d'assurances intergalactique chargée de régler les problèmes des aliens qui vivent parmi nous ? C'est sur ce postulat comique que commence Cosmos, à la croisée des Men in Black et de Chainsaw Man. Ryuhei Tamura, auteur responsable du succès de Beelzebub, fait son retour en France avec ce seinen époustouflant remarquablement bien dessiné. Toujours dans un registre de chasse aux aliens mais avec une dynamique plus «pop», Cosmos devrait séduire les amateurs de SF légèrement barrés.

Cosmos, de Ryuhei Tamura, éd. Ki-oon, 7,95 €

the hitman's fave

© Kurokawa

Dans la droite ligne du genre «assassin repenti en mode comédie» (Sakamoto days, The Fable, Spy X Family...), The Hitman's Fave est le nouveau challenger proposé par Kurokawa cette année. Un manga à l'humour décalé où un tueur professionnel de légende choisi de se mettre au vert pour assumer sa passion pour une chanteuse. C'est la nouvelle vie d'Owaru Endô qui va troquer ses revolvers contre des glowsticks, ces fameux batons lumineux agités lors des concerts. Problème, assumer son devoir de fan n'est pas une mince affaire lorsque la pègre vous poursuit. Les pages se tournent avec le sourire aux lèvres dans ce manga amusant, au trait soigné.

The Hitman's Fave, de Rintarô Ôshima, éd. Kurokawa, tome 1 disponible, 7,95 €

Thermae Romae Redux

© Casterman/Sakka

La série à succès Thermae Romae, dont les six tomes ont été publiés entre 2012 et 2013 en France, est de retour. Dans cette suite baptisée «Redux», les aventures de Lucius Modestus se poursuivent vingt ans plus tard et l'architecte romain continue ses voyages temporels entre la Rome antique et le Japon contemporain. Des sauts de puce pas très réalistes, certes, mais qui lui permettent de résoudre des problèmes techniques et de faire évoluer les méthodes de construction. Et si le concept a déjà été largement exploité par la série d'origine, l'autrice réussit encore une fois à nous séduire, en faisant évoluer son héros, désormais 20 ans plus âgé et quelque peu désabusé par la Rome «moderne».

Thermae Romae Redux, Tome 1 et tome 2 disponibles, de Mari Yamazaki, éd. Casterman/Sakka, 9,45 €

Regalia of the Underdog

Un graphisme ultra-maîtrisé, une mise en scène dans faille… Regalia of the underdog frappe fort avec Tarte, un anti-héros arrogant et antipathique qui va devoir apprendre à encaisser avant de pouvoir briller. Rempli de références pop et de jeux de mots absurdes, ce shonen signé par Shinachiku, ancien assistant de Kohei Horikoshi (My Hero Academia), semble taillé pour le succès, avec une lutte acharnée et bourrée d'humour pour le trône.

Regalia of the Underdog, Tome 1, de Shinachiku, éd. Glénat, 7,90 €

Shiba Inu Rooms

© Doki-Doki

Sur l'échelle de la «mignonitude», les chiens Shiba se placent en haut de l'échelle. Et Esu Oomori a bien compris leur capital sympathie pour imaginer Shiba Inu Rooms. Un manga délicieusement dessiné qui met en scène la nouvelle vie de Momose Kôri, une lycéenne contrainte d'emménager dans un appartement au loyer si bas qu'il en est douteux. Et pour cause, les lieux sont hantés par le fantôme d'un... shiba. S'ouvre alors une colocation qui ne sera pas de tout repos, sans oublier son lot de tendresse.

Shiba Inu Rooms, de Esu Oomori, éd. Doki-Doki, tome 1 disponible, 7,95 €

Gaslight Stray dogs detectives

© Ki-oon

Dans le Londres victorien du XIXe siècle, les enfants vagabonds ne sont pas plus considérés par les citoyens que des «chiens errants». Un constat qui les poussent à survivre et à développer l'art de la débrouille. C'est le cas de Louis, cireur de chaussures à ses heures, qui va devoir s'intéresser de près à un nouvel arrivant du quartier, un certain... Sherlock Holmes. Les amateurs d'enquêtes policières se rueront sur Gaslight Stray Dogs Detectives, porté par un dessin impressionnant et son récit malin. Grosse nouveauté de l'année pour l'éditeur Ki-oon, ce premier tome ne déçoit pas, grâce à une amorce solide et surprenante.

Gaslight Stray Dogs Detectives, de Yugo Aosaki (scénario) et Toshimitsu Matsubara (dessin), éd. Ki-oon, tome 1 disponible, 7,95 €

Kraken Mare

© Pika

Voici le tout dernier projet d'IZU, scénariste français qui est aussi le frère de Xavier Dorison. Pour Kraken Mare, il s'est associé avec le dessinateur italien Hagane pour proposer un manga de SF à l'ambiance à la fois sombre et fascinante, où des contrebandiers de l'espace prennent tous les risques pour récolter une substance rarissime. Au risque de devoir affronter les terribles krakens. Un titre ambitieux, dont le Tome 2 arrive sous peu, qui se dévore à toute vitesse et a eu l'illustre honneur d'être publié au Japon dans le Monthly Afternoon de Kodansha.

Kraken Mare, de IZU et Hagane, éd.Pika, 260 pages, 7,70 €

OddTaxi

© Nobi Nobi!

Si le quotidien d'un chauffeur de taxi est souvent fait de bavardages sans conséquences, certaines conversations peuvent donner lieu à des confidences plus secrètes. Après avoir longtemps roulé sa bosse derrière le volant, Odokawa se trouve impliqué malgré lui dans la plus étrange affaire de sa carrière, celle de la mystérieuse disparition d'une lycéenne. Hélas, les discussions dont il a été témoin cachent de lourds secrets. Complémentaire à la superbe série d'animation disponible sur la plate-forme Crunchyroll, Oddtaxi dans sa version manga s'affiche comme un excellent titre, dont l'humour noir et l'originalité méritent que l'on commande une course écouter ce morse flegmatique et solitaire.

Oddtaxi, de Kazuya Konomoto (scénario) et Takeichi Abaraya (dessin), éd. Nobi Nobi!, tome 1 disponible, 7,50 €

Dungeon Elf

© Doki-Doki

C'est l'un des plus grands mystères de la vie d'un joueur de jeu de rôle : pourquoi est-ce que des coffres au trésor semblent pousser au milieu de nulle part dans les donjons ? Et qui les placent là, bon sang !? La réponse est à découvrir dans Dungeon Elf. Un manga bourré d'hommages aux mondes de la fantasy imaginé par River Slan. On y découvre la courageuse Snail, une elfe qui affronte mille dangers pour déposer les coffres pile sur le chemin des héros. Superbement dessiné, ce récit s'inscrit dans la continuité de Gloutons et Dragons (éd. Casterman) qui tentait déjà de démystifier l'univers des RPG en jouant avec ses codes.

Dungeon Elf, de River Slan, éd. Doki-Doki, tome 1 disponible, 7,95 €

Eyeshield 21 - Brain Brave

© Glénat

21 ans déjà ! Voilà deux décennies que le manga Eyeshield 21 est parti à la conquête de la planète, avec le talent de Yusuke Murata (One Punch Man) et Riichiro Inagaki au scénario. Pour célébrer cet anniversaire, les éditions Glénat ont choisi de mettre en avant Brain Brave. Une forme d'encyclopédie autour de cette série phare sur le football américain, offrant également un chapitre inédit de 55 pages. A noter que Glénat accompagne Brain Brave d'une édition spéciale du tout premier tome de la série, avec une jaquette alternative, ainsi que des pages en couleurs, absentes de la première édition. Un retour en librairie à saluer, tant il remet en avant l'une des meilleurs mangas de sport de tous les temps.

Eyeshield 21 - Brain Brave et Eyeshield 21 tome 1 édition anniversaire, de Yusuke Murata (dessin) et Riichiro Inagaki (sécnario), éd. Glénat, 10,95 € chacun

Arms - wide edition

© Mangetsu

Si la série Spriggan (ed. Panini Manga) a propulsé Ryouji Minagawa sur le devant de la scène à la fin des années 1980, ARMS a connu un succès fulgurant à la fin des années 1990. En 2026, ce qui est devenu un classique du manga d'action futuriste fait son retour chez Mangetsu dans une version estampillée Wide Edition (en grand format et réunissant deux tomes en un). Accompagné au scénario par Kyouchi Nanatsuki (The Arms Peddler, éd. Ki-oon), le mangaka nous propulse dans un monde violent où son héros Ryô, passe du statut de lycéen ordinaire à une véritable machine de guerre. De l'action sans temps mort servie par un récit sombre à souhait.

ARMS - Wide Edition, de Ryouji Minagawa (dessin) et Kyouchi Nanatsuki (scénario), éd. Mangetsu, tome 1 disponible, 16,95 €

L'apprenti de Lord Magear

© Mana Books

Onirisme et magie au menu. Les auteurs du manga à succès Darwin's Game, le duo FLIPFLOPs, délaissent cette fois le monde contemporain pour un pur récit de Dark Fantasy avec L'apprenti de Lord Magear. Le dessin de cette quête initiatique est splendide, avec deux tomes disponibles pour le moment, et l'on suit avec plaisir les aventures de Gar, un jeune mercenaire qui va devenir l’apprenti de Kuon, une magicienne de très haut niveau.

L'apprenti de Lord Magear, de Flipflops, éd. Mana Books, 214 pages, 7,20 €

Hero Organization

L'espace et les robots ont toujours inspiré les mangakas. Cela se confirme avec Hero Organization, où les humains affrontent de mystérieuses créatures appelées «star beasts». Pour les combattre, de gigantesques armures robotiques ont été conçues : les AIGIS. Leurs pilotes sont vus comme des héros et le jeune Ryu Tyler, ouvrier dans une usine de fabrication d’AIGIS, va devoir prendre son destin en main.

Hero Organization, tome 1 et tome 2 disponibles, de Kei Saikawa et Akira Takahashi, éd. Glénat