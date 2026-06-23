«Bonjour, pardon, merci» : Céline Dion annonce la date de sortie de sa nouvelle chanson

Céline Dion a annoncé la date de sortie de son nouveau single, «Bonjour, pardon, merci». Un titre écrit pour elle par Ycare.

En trois mots elle a mis tous ses fans en alerte. Céline Dion a ce lundi posté trois messages sur Instagram - «Bonjour», «Pardon» puis «Merci» - pour annoncer la sortie imminente de «Bonjour, pardon, merci».

Le texte de ce nouveau single a été écrit par Ycare et Renaud Rebillaud en a signé la mélodie. La chanteuse invite ses fans à pré-sauvegarder la chanson en suivant le lien dans sa bio Instagram.

Selon le Parisien, Céline Dion a enregistré ce morceau en avril à Las Vegas (Nevada), «près de chez elle, dans le même studio où elle avait posé sa voix (sur «Dansons»), la chanson signée par Jean-Jacques Goldman» sortie le 17 avril dernier, qui marquait son grand retour sur le devant de la scène, après avoir été contrainte de mettre sa carrière entre parenthèses en raison de problèmes de santé.

Alors que les fans espèrent maintenant ardemment un prochain album, la star québécoise prépare actuellement ses prochaines dates de concerts à Paris La Défense Arena (qui sera rebaptisée Plenitude Arena au 1er juillet).