«Des Minions et des monstres» face à «Toy Story 5» : on a vu les deux films d’animation, et voici notre préféré

Sorties à une semaine d’intervalle, les sagas «Toy Story» et «Les Minions» s’affrontent au cinéma et vont enflammer le box-office cet été. A la rédaction de CNEWS, on a fait notre choix.

Un duel entre deux mastodontes du cinéma d’animation. Alors que le cowboy Woody, Buzz l’éclair et toute la bande de jouets de la saga «Toy Story» ont fait leur grand retour dans les salles obscures françaises le 17 juin dernier dans un cinquième volet, des concurrents de taille s’apprêtent à les défier. En effet, «Des minions et des monstres», troisième long-métrage centré sur les petites créatures jaunes créées par le Français Pierre Coffin et dérivé de la franchise «Moi, moche et méchant», débarque sur les écrans ce mercredi 24 juin, annonçant un face-à-face joyeux et divertissant entre les studios Pixar et Illumination.

Les héros de «Toy Story» et les illustres Minions ont pléthore de points communs, à commencer par celui d’être adulés par des millions d’enfants à travers le monde et de voir leurs aventures suivies par plusieurs générations de spectateurs. Au box-office, ils cartonnent et deviennent des blockbusters extrêmement rentables. Pour preuve, «Toy Story 5» a affolé les compteurs dès son premier week-end d’exploitation en Amérique du Nord, pulvérisant les records avec pas moins de 160 millions de dollars de recettes. «Une nouvelle sortie sensationnelle pour une suite d'un film Pixar» et une hausse de 37% par rapport à «Toy Story 4» (2019), indique l’analyste David Gross du cabinet Franchise Entertainment Research.

Surtout, ces deux nouveaux longs-métrages très attendus par les fans, surfent sur la nostalgie de ces derniers, et exploitent abondamment un filon qui semble inépuisable. Alors fallait-il absolument ressortir ces héros des placards si ce n’est pour profiter d'un énième jackpot ? La peur de la redite était-elle justifiée ? Ou, au contraire, ces suites réussissent-elles à surprendre malgré le recours à des ressorts déjà maintes fois utilisés par le passé ? A cette dernière question, l’un des deux films se démarque et fait figure de favori.

Des sagas à bout de souffle ?

Réalisé par Andrew Stanton, coscénariste des quatre précédents opus et lauréat de deux Oscars pour «Le monde de Nemo» et «Wall-E», «Toy Story 5» met en scène la jeune Bonnie, désormais âgée de 8 ans, qui peine à se faire des amis. Ses parents lui offrent une tablette numérique en forme de grenouille, prénommée Lilypad, qui permet à la fillette introvertie de discuter en ligne avec certaines de ses camarades. Effrayés par la sophistication de cette nouvelle arrivante, Jessie, Fourchette et les autres jouets, dits «traditionnels», vont tout mettre en œuvre pour garder leur place dans le cœur des enfants qui ne jurent que par les nouvelles technologies. Et pour mener à bien cette mission, le retour de Woody dans les rangs semblait indispensable.

Si la plastique de ces illustres jouets n’a pas pris une ride, à l’exception de notre cher cowboy qui dissimule une calvitie naissante, la saga, elle, s’essouffle. Le long-métrage reprend des thèmes déjà traités comme l'amitié et l'abandon, au risque de tourner en rond. Si le récit offre des scènes drôles et touchantes, et invite de nouveaux jouets au casting, cela ne suffit pas à convaincre totalement. Aborder la question des dangers du numérique et de l’addiction des plus jeunes – et de leurs parents – aux écrans ne peut être que salué, mais cela arrive un peu tard, à une époque où les smartphones font déjà partie intégrante de notre quotidien.

A l’inverse, «Des minions et des monstres» fait preuve d’inventivité et garde cette espièglerie qui nous réjouit. Loin du méchant Gru, ces adorables personnages à l'étrange dialecte, se retrouvent propulsés à Hollywood dans les années 1920 où ils souhaitent tourner leur propre film. Pour ce faire, ils partent à la recherche de «vrais» monstres et rencontrent sur leur chemin une étrange créature verte à la tête de poulpe, de prime abord, plutôt sympathique. Ce blockbuster ultra rythmé et hilarant, rend un hommage vibrant à l’âge d’or du cinéma, enchaînant les références et mettant en scène le passage du muet au parlant. Les Minions traversent les époques, font la connaissance de mythes en tout genre, et se transforment en rois de la parodie. Avec toujours cette double lecture qui séduira petits et grands.

«Je suis jaloux de ne pas avoir inventé les Minions. Ils sont tellement géniaux, tellement représentatifs de ce que l'animation fait de mieux. De l'humour à l'état pur», a récemment confié Pete Docter, légende de l'animation et directeur créatif des studios Pixar, lors d’un entretien accordé à l’AFP. On ne peut qu’acquiescer.