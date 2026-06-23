Google DeepMind s'allie au studio A24 pour créer des outils pour les cinéastes

Google DeepMind et le studio de cinéma indépendant A24 ont conclu un partenariat afin d'explorer la manière dont l'intelligence artificielle peut accompagner les cinéastes, ont annoncé les deux entreprises.

Devenue ces dernières années un acteur majeur de la production cinématographique mondiale, la société de production new-yorkaise A24 et le laboratoire d'intelligence artificielle de Google, DeepMind, vont s’associer pour mettre au point des outils que les cinéastes du studio pourront utiliser tout en étant intégrés à l'écosystème Google, a rapporté le Wall Street Journal.

Selon le magazine, Google aurait déboursé environ 75 millions de dollars (65,85 millions d’euros) pour s’assurer qu’A24 - à qui l’on doit le film d’horreur «Backrooms» mais aussi «Marty Supreme» avec Timothée Chalamet ou encore le film oscarisé «Everything Everywhere All at Once» - et DeepMind travaillent main dans la main. «Nous sommes convaincus que la meilleure façon de développer des outils qui donnent aux artistes les moyens de s'exprimer est de travailler directement avec eux», a déclaré Demis Hassabis, PDG de DeepMind, dans un communiqué publié sur le site web de Google. «En collaborant dès le départ avec des cinéastes et des acteurs majeurs du secteur comme A24, nous pouvons concevoir de nouvelles fonctionnalités d'IA pour accompagner les artistes dans la création d'histoires authentiques et percutantes, contribuant ainsi à concrétiser leur vision artistique», est-il ajouté.

Le contrat signé entre les deux entreprises n’est pas exclusif, est-il précisé dans le WSJ, les laissant ainsi chacune libre de travailler avec d’autres sociétés du même type si elles le souhaitent. A24 souligne que Google DeepMind n'aura pas accès aux données du studio ni à son catalogue de films pour sa propre IA.

À l'heure où des cinéastes de premier plan tels que Guillermo del Toro et Vince Gilligan se montrent hostiles quant à l’idée de faire entrer l’IA dans le processus créatif, A24 s’inscrit donc dans la posture inverse et entend bien concurrencer d’autres studios, à l'instar de Netflix et Amazon Studios, ou encore Lionsgate, qui a récemment pris une participation au capital de Runway, une des entreprises les plus fertiles en matière de création vidéo IA, pour une «collaboration stratégique, renforçant leur engagement commun pour un avenir où l'IA et le divertissement évoluent de concert», pouvait-on lire dans leur communiqué diffusé le 11 juin dernier.