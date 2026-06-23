Le producteur Clive Davis, qui a lancé la carrière de Whitney Houston et Bruce Spingsteen, décède à 94 ans

Le célèbre producteur américain, Clive Davis, est mort lundi 22 juin, à l’âge de 94 ans, à son domicile de New York, dans le quartier de Manhattan. Il était connu pour avoir lancé les carrières de Janis Joplin, Whitney Houston, Bruce Springsteen ou encore Alicia Keys.

Un monument de la musique. Le producteur Clive Davis est mort à son domicile, dans le quartier de Manhattan à New York, lundi 22 juin, confirme le site américain The Hollywood Reporter. Âgé de 94 ans, il avait récemment été hospitalisé pour une infection respiratoire.

Clive Davis, qui avait terminé sa carrière comme responsable de la stratégie créative chez Sony Music Entertainment, et qui autrefois avait dirigé les labels Columbia, Arista Records et J Records, a été un des moteurs de la carrière de nombreux artistes incontournables, notamment Whitney Houston, Bruce Springsteen, Billy Joel, Janis Joplin, Alicia Keys, Simon & Garfunkel, Pink Floyd, Aerosmith, Earth Wind & Fire, Christina Aguilera ou encore Patti Smith.

Une oreille musicale incomparable

Clive Davis avait également aidé des artistes comme Carlos Santana, Rod Stewart et Aretha Franklin a relancé leur carrière quand celle-ci avait traversé une période de creux. Il était réputé pour avoir une oreille incomparable pour identifier les talents et les tubes.

«Je n’avais pas forcément l’oreille musicale, mais je pense qu’elle s’est développée. S’il y avait une oreille innée qui s’est éveillée, je n’en sais rien. Mais quand on voit Joplin ou Springsteen, on le sait. Et les statistiques s’accumulent et vous donnent confiance. On se dit : ‘Mon Dieu, oui, j’ai bien dit oui à Santana’», avait-il confié au magazine Playboy en 2013.

Il aura remporté un total de cinq Grammy Awards au cours de sa carrière, et a été introduit au Rock’n Roll Hall of Fame en 2000. Marié deux fois au cours de sa vie, Clive Davis était le père de quatre enfants quatre enfants, Fred, Lauren, Mitch et Doug, et partageait sa vie avec son compagnon Greg Schriefer avant sa mort.