«Les caprices de l’enfant roi» : tout savoir sur cette comédie historique avec Artus qui sort ce mercredi au cinéma

Signée Michel Leclerc, la comédie historique «Les caprices de l’enfant roi» débarque en salles ce mercredi. Avec au casting, Artus, Franck Dubosc et Julia Piaton.

Après avoir été présenté au Cinéma de la plage lors du 79e Festival de Cannes en mai dernier, le nouveau long-métrage de Michel Leclerc investit les salles obscures dès ce mercredi 24 juin. Dans «Les caprices de l’enfant roi», le réalisateur du «Nom des gens», de «La lutte des classes» et du «Mélange des genres», revisite avec humour et fantaisie l’Histoire, et plus particulièrement la vie de «Louis (pas encore XIV)».

En 1651, en plein épisode de la Fronde, la révolte menace le pouvoir en France. Sur décision de sa mère, Anne d’Autriche, le futur Roi-Soleil est exfiltré du château de Versailles et confié par D’Artagnan à Cyrano de Bergerac. L’adolescent se retrouve à intégrer la troupe de théâtre de Madeleine Béjart et Molière. Comme le précise le synopsis, «(il) découvre la vie et ses plaisirs, l’art et le travail, le courage et la stratégie, tout ce qui fera de lui», le monarque que l’on connaît. Ou presque.

«Une histoire vraie, sauf pour les historiens»

Cela faisait longtemps que Michel Leclerc souhaitait réaliser un film de cape et d’épée et «renouer avec cette veine de la comédie rebondissante d’aventures». «C’est un vieux fantasme, j’ai toujours adoré les films de Jean-Paul Rappeneau : 'Les Mariés de l’an 2', 'Cyrano de Bergerac', ceux de De Broca, 'La folie des grandeurs' de Gérard Oury, qui mêlent Histoire et fantaisie, des films 'enlevés' comme on disait alors», détaille-t-il dans les notes de production.

Cette œuvre, il la présente comme «une histoire vraie, sauf pour les historiens», et invite les spectateurs à se lancer dans «le jeu des 7 erreurs». «Je joue avec le souvenir que l’on a tous de ces personnages et des situations dans lesquelles ils étaient plongés», ajoute le cinéaste qui prône «le plaisir de l’invention».

Au casting de cette comédie historique aux répliques parfois anachroniques, on retrouve Artus dans la peau de Cyrano de Bergerac, Nemo Schiffman en Molière, Franck Dubosc en D’Artagnan, Doria Tillier en Anne d’Autriche, et Julia Piaton en Madeleine Béjart. Sans oublier Suzanne de Baecque dans le rôle de La Grande Demoiselle, et Niels Hamel-Brochen parfait en Louis XIV.