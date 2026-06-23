Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Paris : le concert d’Iron Maiden à la Défense Arena stoppé par une coupure de courant

L'origine de cette panne n'a pas été précisée. [Sebastien Salom-Gomis / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

Le concert du groupe de metal britannique Iron Maiden, organisé le 22 juin à Paris La Défense Arena, a brusquement été interrompu pendant près d'une heure en raison d'une panne d'électricité. 

Le show s'est brusquement arrêté. Une panne d'électricité a interrompu dans la soirée du lundi 22 juin le concert du groupe de metal britannique Iron Maiden qui se tenait à Paris La Défense Arena. L'origine de cette panne n'a pas été précisée.

L'électricité a été coupée aux alentours de 21h40. Les musiciens étaient dans l'incapacité de jouer pendant près d'une heure. Le public a été autorisé à sortir de la salle. Le concert a finalement pu reprendre aux alentours de 22h40, mais le chanteur du groupe, Bruce Dickinson, a prévenu en français, qu'ils ne pouvaient pas jouer au-delà de 23h30, en raison d'un couvre-feu imposé par l'établissement. 

Un désagrément pour les fans et les artistes, dont le leader Bruce Dickinson n'a pas hésité à dire qu'il préférait Bercy comme salle de concert.

 

 

Une enquête en cours

Selon les agents de sécurité, près de 30.000 personnes se trouvaient alors dans la salle. Contactée par l'AFP, la salle de concert a indiqué qu'une enquête était en cours pour établir si la panne pouvait être liée à la canicule.

Sur le même sujet Kendji Girac contraint d'annuler son concert ce soir à Limoges en raison de la canicule Lire

De son côté, le gestionnaire d'électricité Enedis a indiqué à l'AFP que l'incident «ne serait pas lié à un problème du réseau mais proviendrait de l'installation électrique de la Défense Arena». Ajoutant : «Des investigations sont en cours pour déterminer les causes exactes du dysfonctionnement».

Concertcoupure d'électricité

À suivre aussi

Kendji Girac contraint d'annuler son concert ce soir à Limoges en raison de la canicule
Rod Stewart contraint d'utiliser une bouteille d'oxygène en plein concert après avoir manqué de s'évanouir
David Guetta : Jennifer Lopez en invitée surprise, jeux de lumières, feu d'artifice... Le DJ électrise le Stade de France

Ailleurs sur le web

Dernières actualités