Paris : le concert d’Iron Maiden à la Défense Arena stoppé par une coupure de courant

Le concert du groupe de metal britannique Iron Maiden, organisé le 22 juin à Paris La Défense Arena, a brusquement été interrompu pendant près d'une heure en raison d'une panne d'électricité.

Le show s'est brusquement arrêté. Une panne d'électricité a interrompu dans la soirée du lundi 22 juin le concert du groupe de metal britannique Iron Maiden qui se tenait à Paris La Défense Arena. L'origine de cette panne n'a pas été précisée.

L'électricité a été coupée aux alentours de 21h40. Les musiciens étaient dans l'incapacité de jouer pendant près d'une heure. Le public a été autorisé à sortir de la salle. Le concert a finalement pu reprendre aux alentours de 22h40, mais le chanteur du groupe, Bruce Dickinson, a prévenu en français, qu'ils ne pouvaient pas jouer au-delà de 23h30, en raison d'un couvre-feu imposé par l'établissement.

Un désagrément pour les fans et les artistes, dont le leader Bruce Dickinson n'a pas hésité à dire qu'il préférait Bercy comme salle de concert.

Reprise du concert d’Iron Maiden après une heure d’interruption. Et le gros coup de gueule de Bruce Dickinson, le chanteur : « je préfère Bercy ». pic.twitter.com/p9uIi3BI5i — Pierre Le Texier (@pierre_lt) June 22, 2026

Coupure de courant en plein concert d'Iron Maiden. pic.twitter.com/Kwod70ep0P — MaîtreZemky (@MaitreZemky) June 22, 2026

Une enquête en cours

Selon les agents de sécurité, près de 30.000 personnes se trouvaient alors dans la salle. Contactée par l'AFP, la salle de concert a indiqué qu'une enquête était en cours pour établir si la panne pouvait être liée à la canicule.

De son côté, le gestionnaire d'électricité Enedis a indiqué à l'AFP que l'incident «ne serait pas lié à un problème du réseau mais proviendrait de l'installation électrique de la Défense Arena». Ajoutant : «Des investigations sont en cours pour déterminer les causes exactes du dysfonctionnement».