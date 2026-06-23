Titanic : un projet de vente aux enchères d’une centaine d’objets retrouvés sur l’épave se heurte au gouvernement américain

L'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique a demandé l’interdiction d’une mise aux enchères organisée par la société RMS Titanic. Les autorités estiment que l’entreprise outrepasse ses droits en proposant à la vente une centaine d’objets retrouvés sur la célèbre épave.

Plus d’un siècle après sa tragique disparition, le Titanic continue de susciter la fascination. Il faut dire que la légende qui entoure ce paquebot n’est pas le seul reliquat offert à la postérité. Gilets de sauvetage, montres, bouteilles de champagne… Les vestiges liés au bâtiment apparaissent à intervalles régulières dans les catalogues de vente aux enchères, au plus grand bonheur des collectionneurs.

Aussi, la société RMS Titanic Inc. s’attendait à frapper un grand coup en montant à un projet de vente exceptionnel comprenant plus d’une centaine d’objets glanés sur l’épave du Titanic. Seule entreprise autorisée à extraire des objets du cimetière marin où repose le paquebot, celle-ci entendait sortir le grand jeu, en organisant par la même occasion une tournée mondiale pour exposer ces reliques avant qu’elles ne soient vendues.

Le gouvernement américain s’oppose à cette vente

Ce projet en grandes pompes s’est toutefois heurté à l’opposition de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA), laquelle représente les intérêts du gouvernement. Les autorités ont demandé l’interdiction du projet de vente, affirmant qu'une telle chose violerait les obligations légales de la société RMS Titanic Inc.

Pour cause, la NOAA soutient que l’entreprise «ne sollicite pas l'approbation du tribunal, outrepasse les autorisations requises et affirme qu'elle n'est pas limitée dans sa capacité de vente», selon un document judiciaire rendu public et cité par nos confrères du Guardian.

Une course contre la montre

Ce n’est pas la première fois qu’un bras de fer est engagé entre le gouvernement américain et RMS Titanic Inc. Depuis 1987, date des premières opération de préservation des vestiges, la société tente régulièrement de vendre ce qu’elle trouve sur le site de l’épave. Ces initiatives répétées provoquent régulièrement l’ire du gouvernement ainsi que des associations de protection du patrimoine et des familles des victimes.

Si nombre de vestiges ont été récupérés sur l’épave au cours des dernières décennies, d’autres dorment encore au fond de l'Atlantique Nord. Ils pourraient toutefois disparaître à jamais, le Titanic se trouvant dans une zone soumise à des conditions extrêmes qui ne cessent d’endommager l’épave et ses trésors. Cette course contre la montre pourrait bien entraîner une véritable ruée vers l’or.