Cate Blanchett lance «RSL Media», un registre de consentement humain pour protéger l’identité à l’ère de l’IA

Cate Blanchett lance une plate-forme gratuite qui permet à tous les citoyens de déclarer formellement si les systèmes d'IA sont autorisés à utiliser leur identité personnelle et leurs créations.

Son objectif est d'aider tout un chacun à faire valoir ses droits. L’actrice australienne Cate Blanchett a annoncé ce mardi le lancement du Registre du consentement humain, un outil d'utilité publique gratuit construit autour d'un principe simple : votre identité est votre propriété intellectuelle, et chaque personne devrait avoir un moyen clair de dire ce que les systèmes d'intelligence artificielle sont autorisés ou pas à utiliser, a plaidé l'actrice oscarisée.

Ce registre constitue la première infrastructure pratique et évolutive conçue pour rendre le consentement accessible. Son lancement officiel, organisé au Parlement européen par l'eurodéputée Eva Maydell, avec également le soutien du réalisateur Steven Soderbergh, a réuni des responsables politiques et des dirigeants d'entreprises, en particulier des secteurs de la technologie, de la musique, et du divertissement.

«La créativité humaine au cœur du progrès»

«Il est essentiel de veiller à ce que la technologie évolue en accord avec nos valeurs et notre vision de l'avenir», a déclaré l'eurodéputée Eva Maydell (PPE, droite), pour qui ce registre est «un outil qui rend les droits transparents, renforce la confiance et place la créativité humaine au cœur du progrès technologique».

Concrètement, chacun peut désormais accéder à ce «Registre de consentement humain» sur rslmedia.org pour déterminer comment son identité peut être utilisée par les systèmes d'IA : autorisée, autorisée sous conditions ou interdite. La catégorie «Identité», qui englobe le nom, l'image, la ressemblance, la voix, les mouvements et autres attributs personnels ou signatures, est la première à être lancée et RSL Media déploiera prochainement les catégories «Œuvre», «Personnages» et «Marques».

A noter néanmoins qu’il reviendra ensuite aux plates-formes d'IA de vérifier si les contenus qu'elles convoitent sont protégés ou non, ce qui n'est pas en principe une obligation légale systématique dans la plupart des juridictions, comme le souligne l’AFP. A ce propos, la vice-présidente du Parlement, Sabine Verheyen, a appelé à renforcer le cadre réglementaire dans l'UE, qui s'est dotée d'une loi pionnière, l'AI Act, adoptée formellement il y a deux ans : «L'AI Act est une étape importante», mais «nous avons besoin d'obligations de transparence, pour que le public sache quand il regarde des contenus générés par l'IA, et des mécanismes solides, pour que les créateurs gardent le contrôle de leurs propres image, voix et de leurs talents artistiques».