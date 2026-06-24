Actuellement à l'affiche de «Toy Story 5» derrière la voix de Woody, Tom Hanks a confié ses craintes face à l'IA pour l'avenir du cow-boy en plastique, si l'acteur ne faisait pas son retour dans les suites de la franchise.

Vers l'infini... et l'IA ? Inquiet face à la montée en puissance de l'intelligence artificielle dans le milieu du cinéma, l'acteur Tom Hanks imagine déjà son timbre reconnaissable entre mille remplacé par une machine dans un éventuel prochain volet de «Toy Story», alors qu'il donne vie (et voix) au cow-boy Woody depuis le film original sorti en 1995.

Compte tenu de la popularité durable de cette franchise vieille de 31 ans, à l'image des 312 millions de dollars au box-office pour les premiers jours de «Toy Story 5» actuellement à l'affiche - le meilleur lancement de la franchise -, on se demande déjà si l'arrivée d'un «Toy Story 6» est inévitable. Mais Tom Hanks, double lauréat d’un Oscar, reprendrait-il encore le rôle de Woody ?

«Si ce n'est pas original, il n'y a aucune raison que je le fasse»

«Si on doit faire un autre "Toy Story", il vaudrait mieux que ça en vaille la peine», a déclaré l'acteur au média américain Entertainment Weekly. «Il faudrait que ce soit génial. Il faudrait aborder un thème qui ne se contente pas de faire durer l’histoire simplement parce que les gens aiment les personnages. Je veux dire, c’est sans aucun doute une énorme machine commerciale, je ne vais pas le nier. Mais à moins que ce soit nouveau, original, il n’y a aucune raison de le faire», a confié l'interprète de Forrest Gump.

Cependant, Tom Hanks est également conscient que Disney n’a probablement même pas besoin qu’il reprenne le rôle de Woody si le studio souhaite réaliser «Toy Story 6». La firme aux grandes oreilles dispose en effet d’une telle quantité d’enregistrements de l'acteur dans le rôle de Woody, accumulés au cours de ces 31 dernières années, que l’IA pourrait facilement assembler ces mots pour former de nouvelles phrases, afin de faire revenir Woody dans «Toy Story 6» sans la participation vocale du comédien oscarisé.

«Le temps est invincible», a confié Tom Hanks. «La question serait de savoir si l’on pourrait ou non bricoler une version artificielle de moi-même. Chaque mot enregistré au fil du temps dans la saga «Toy Story» se trouve quelque part sur un support numérique, donc ils pourraient assembler tout ce qu’ils voudraient», a déploré l'acteur.

«C'est une idée effrayante»

Tom Hanks et son partenaire de longue date Tim Allen, comédien derrière les mythiques répliques de Buzz l’Éclair, ont tous deux convenu que cette idée était «effrayante». Lors d’une interview accordé à «The Adam Buxton Podcast» en 2023, Tom Hanks avait expliqué comment l’IA et la technologie du deepfake pourraient signifier que la mort d'un acteur ne marque plus la fin de sa carrière.

«La première fois que nous avons tourné un film dans lequel une quantité colossale de nos propres données était stockée dans un ordinateur — littéralement notre apparence physique —, c’était pour un film intitulé "Le Pôle Express"», a déclaré Tom Hanks, faisant référence au film de Noël de Robert Zemeckis sorti en 2004. «Nous avions anticipé cela, nous avions compris qu’il serait un jour possible de transformer des chiffres stockés dans un ordinateur en un visage et en un personnage. Depuis lors, cette technologie s’est développée un milliard de fois et on la voit partout», a révélé l'éternel gentil d'Hollywood.

Tom Hanks, aujourd'hui âgé de 70 ans, a expliqué que grâce à l’IA et à la technologie du deepfake, il lui est désormais possible de proposer plusieurs projets de films dans lesquels il apparaîtrait à 32 ans, ajoutant : «N’importe qui peut désormais se recréer à n’importe quel âge grâce à ces techniques. Je pourrais me faire renverser par un bus demain et ce serait fini pour moi, mais mes performances pourraient continuer encore et encore. Et cela aura un certain degré de réalisme. C’est certainement un défi artistique, mais c’est aussi un défi juridique», a conclu l'habitué des rôles de héros ordinaires.

Dans le récent volet réalisé par Andrew Stanton, coscénariste des quatre précédents opus et lauréat de deux Oscars pour «Le monde de Nemo» et «Wall-E», «Toy Story 5» met en scène la petite Bonnie, qui, du haut de ses 8 ans, se voit offrir une tablette numérique en forme de grenouille. Effrayés par la rude concurrence qu'offre cet écran, Woody, Buzz l'éclair, Jessie et tous les personnages vont tout tenter pour ne pas être rangés au placard. A l'image des figurines de plastique, Tom Hanks sortira t-il aussi les armes pour faire face à l'arrivée de l'IA dans le 7e art ?