Cinéma : voici les 5 films d'espionnage à voir absolument

Quoi de mieux qu’un bon film d’espionnage, bien ficelé, pour vibrer devant sa télévision ? Voici cinq longs métrages qui ne déçoivent jamais en la matière.

Mission : Impossible – 1996

En 1996, Tom Cruise campait pour la première fois le personnage d’Ethan Hunt dans cette adaptation de la célèbre série télévisée. Trente ans plus tard, la saga s’est déclinée en huit films et généré plus de 4,7 milliards de dollars de recette. Mais rien ne remplacera la tension extrême du premier volet où Ethan Hunt assiste avec horreur aux meurtres des membres de son équipe lors d’une mission à Prague.

Considéré comme une «taupe», il est pris en chasse par la CIA qui cherche à le supprimer. L’agent n’a d’autre choix que de constituer une équipe d’experts laissés pour compte pour faire la lumière sur cette affaire, et découvrir l’identité de celui qui cherche à le tuer. Un film haletant du début à la fin, avec les présences d’Emmanuelle Béart et Jean Reno au casting. Un classique !

La mémoire dans la peau – 2002

Sur la base d’un scénario co-écrit par le génial Tony Gilroy adapté du roman éponyme de Robert Ludlum, «La mémoire dans la peau» voit Matt Damon incarner un homme retrouvé inconscient, au large de Marseille, avec deux balles dans le dos. Il est pourtant vivant, mais se retrouve incapable de se souvenir de sa véritable identité. Un seul indice peut l’aider : une capsule implantée dans sa hanche comprenant un numéro de compte bancaire à Zurich.

Une fois arrivé dans la ville suisse, il se découvre une capacité à parler plusieurs langues, une aptitude pour le combat rapproché et l’analyse comportementale, et une capacité à disparaître qui l’effraie. Commence alors la découverte de ses origines, et la véritable raison pour laquelle il dispose d’autant de compétences. La tension est permanente, le jeu d’acteur est impeccable. Une pépite.

Casino Royal – 2006

La perfection, ou presque. Premier passage de Daniel Craig devant la caméra dans le costume de James Bond, «Casino Royal» est la quintessence même de ce qu’est un bon film d’espionnage. Il y a un méchant aussi redoutable que charismatique – Le Chiffre, incarné par Mads Mikkelsen – un personnage féminin à couper le souffle – Eva Green, toujours excellente – et des scènes d’action parfaitement maîtrisées tout du long.

La scène de la table de poker, les poursuites dignes des Yamakasi, les combats au corps-à-corps crédibles et épuisants... Ce volet de la saga James Bond est probablement le meilleur de tous, mais aussi un des films d’espionnage les plus marquants jamais réalisés.

La Taupe – 2011

De vieux hommes tentant de ne rien laisser paraître de leurs émotions tout en cherchant le moindre indice susceptible de faire basculer une situation à leur avantage ? Si ces éléments vous plaisent, alors ce film est fait pour vous. Plus sérieusement, «La Taupe» voit Gary Oldman incarner un membre des services secrets britanniques poussé vers la sortie, qui va tout mettre en œuvre pour révéler l’identité d’un agent infiltré.

Le casting est absolument incroyable, avec John Hurt, Colin First, Mark Strong, Tom Hardy, ou encore Benedict Cumberbatch dans les rôles principaux. Cette réunion de talents participe grandement à faire de ce film au scénario parfaitement ficelé une plongée fascinante dans l’ambiance suffocante de la Guerre Froide.

Agents très spéciaux : Code UNCLE – 2015

Henry Cavill dans la peau d’un agent de la CIA dans les années 1960 durant la Guerre Froide, quel autre argument voulez-vous ? Mis en scène par Guy Ritchie, «Agents très spéciaux : Code UNCLE» voit l’ancien interprète de Superman donner la réplique à Armie Hammer et Alicia Vikander dans ce film d’espionnage rondement mené et très rythmé.

L’histoire suit deux agents, un Américain de la CIA et un Russe du KGB, contraints de faire équipe pour déjouer le plan d’une organisation criminelle internationale cherchant à construire une arme nucléaire. Ils doivent se rapprocher de la fille d’un scientifique allemand ayant disparu afin d’infiltrer l’opération.