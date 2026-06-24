Coupe du monde 2026 : ces 3 ouvrages à lire entre deux matchs

Alors que la Coupe du monde 2026 bat son plein, le football se vit partout : sur les écrans, dans les conversations, dans la rue et jusque dans les librairies. Voici trois ouvrages récemment parus pour les amoureux du ballon rond.

le plus solidaire : «Génération Deschamps»

© Lafon

Il était une fois Didier Deschamps, né à Bayonne sous une bonne étoile… puis sous une deuxième. La première, conquise en 1998 en tant que capitaine des Bleus. La deuxième, vingt ans plus tard, en 2018, en tant que sélectionneur. Alors que «DD» quittera son poste à l’issue de ce Mondial, ce beau livre rend un vibrant hommage à son parcours tricolore hors norme. Avec plus de 200 photographies et de nombreux témoignages de joueurs, «Génération Deschamps. 2012-2026 : Vibrer et gagner avec les Bleus» retrace quatorze années de succès, de doutes, de défis relevés et d’émotions partagées. Kylian Mbappé, Hugo Lloris, Raphaël Varane ou encore Aurélien Tchouaméni y racontent celui qui est devenu le plus grand sélectionneur de l’histoire des Bleus. Un ouvrage riche en souvenirs, images et confidences. En plus, les droits d’auteur sont reversés à l’Opération Pièces Jaunes, dont le technicien de 57 ans est le parrain depuis 2019.

«Génération Deschamps. 2012-2026 : Vibrer et gagner avec les bleus», FFF, éd. Michel Lafon, 192 pages, 29,95 €.

le plus éclairant : «L'histoire du football africain»

© Faces Cachées

Autre livre à mettre entre les mains d’un passionné du ballon rond : «L'histoire du football africain», de Saïd El Abadi, journaliste sportif au sein du groupe Canal Plus. Enrichi d’interviews, de témoignages d’historiens, de journalistes et de professionnels du milieu, cet essai mêle avec justesse récit historique, analyse sociopolitique et mise en lumière des premières grandes stars africaines qui ont façonné le jeu sur le continent. En pleine Coupe du monde et alors que le Maroc coorganisera celle de 2030, cet ouvrage s’impose comme une véritable référence. La plume est fluide, précise et habitée par une véritable passion du sujet. On saluera également l’ambition de l’auteur franco-marocain, qui vient combler un manque évident dans la littérature sportive africaine.

«L'histoire du football africain», Saïd El Abadi, éd. Faces Cachées, 224 pages, 21,90 €.

le plus inspirant : «Kylian Mbappé - La biographie»

© Marabout

S’il fallait un visage à cette génération des Bleus, ce serait le sien. Kylian Mbappé est aujourd’hui bien plus qu’un simple attaquant : il est le leader offensif de l’équipe de France, le meilleur buteur, celui autour duquel tout s’organise et vers qui tous les regards se tournent dans les moments décisifs. À seulement 19 ans, il entrait déjà dans la légende en contribuant à offrir aux Bleus leur deuxième étoile lors de la Coupe du monde 2018. Depuis, le prodige de Bondy a grandi, changé de dimension et réalisé son rêve d’enfant en endossant le maillot du Real Madrid. En 480 pages, le journaliste sportif Julien Laurens retrace les étapes de cette ascension fulgurante. Celui qui suit la carrière du «Kyks» depuis ses débuts professionnels à l’AS Monaco signe une biographie fouillée, qu’on lit comme un bon roman riche en rebondissements.

«Kylian Mbappé - La biographie», Julien Laurens, 48à pages, éd. Marabout, 19,90€.