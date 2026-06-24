«Le Projet Blair Witch» : la nouvelle version du film d'horreur culte sortira en septembre 2027

La nouvelle version du film d’horreur «Le Projet Blair Witch», dont le titre n'a pas encore été dévoilé, sortira en salles en septembre 2027, a annoncé le studio Lionsgate mardi.

Une nouvelle version du film d’horreur culte «Le Projet Blair Witch» va prochainement voir le jour. Lionsgate a ce mardi annoncé que le film sortirait le 24 septembre 2027 (aux Etats-Unis).

Les détails de l'intrigue n'ont pas été révélés, mais Adam Fogelson, président de Lionsgate Motion Picture Group, avait qualifié le film de «nouvelle vision» qui «permettra de faire redécouvrir ce classique de l'horreur à une nouvelle génération».

Dylan Clark, qui a fait ses débuts sur YouTube, sera à la réalisation, d'après un scénario de Chris Thomas Devlin. Jason Blum et James Wan (Blumhouse Atomic Monster) produiront ce reboot en collaboration avec Roy Lee (producteur de «Dark Water», «Evanouis», «Minecraft, le film»).

Comme THR l’avait précédemment annoncé, Joshua Leonard («Paranoia») et Michael C. Williams («New York – Unité spéciale»), qui ont joué dans le film original de 1999, seront producteurs exécutifs au côté de l'équipe de réalisation du premier opus, Eduardo Sánchez («V/H/S 2»), Daniel Myrick («Triple 7») et Gregg Hale («V/H/S 2»).

Film culte

En 2024, Lionsgate et Blumhouse avaient annoncé qu'une nouvelle adaptation cinématographique du «Projet Blair Witch» était en préparation dans le cadre de leur accord pluriannuel permettant à Blumhouse de réinventer les classiques de l'horreur de Lionsgate.

Référence du genre «found footage» (qui a entrainé d’autres succès dans son sillage tels que «REC», «Cloverfield», et «Paranormal Activity»), «Le Projet Blair Witch» premier du nom retraçait l'histoire, prétendument vraie, de trois étudiants en cinéma qui disparaissent alors qu'ils tournent un film sur la légende d’une sorcière, et avait fait sensation à sa sortie en 1999.

C’est l'un des films indépendants les plus rentables de tous les temps, ayant engrangé près de 250 millions de dollars (près de 220 millions d’euros) au box-office mondial pour un budget dérisoire de de 35.000 dollars (30.800 euros). Depuis, deux suites (plutôt dispensables) ont vu le jour, «Blair Witch 2 : Le Livre des ombres» (en 2000), et «Blair Witch» (en 2016).