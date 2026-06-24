Les films d'animation «Comme des Bêtes 3» et «Tous en scène 3» officiellement en développement

Les studios Illumination ont annoncé ce mardi que les films d'animation «Comme des bêtes 3» et «Tous en scène 3» étaient entrés en développement.

Bonne nouvelle pour les fans de films d’animation. Chris Meledandri a révélé que «Comme des bêtes 3» et «Tous en scène 3» étaient actuellement en développement au sein des studios Illumination. «Les deux projets sont, je dirais, en développement actif. Il nous a fallu du temps avant de revenir à ‘Comme des bêtes’, car nous attendions une idée qui, selon nous, justifierait vraiment sa présence, plutôt que de simplement faire un autre film de la franchise», a déclaré le PDG dans une interview accordée à Collider, avant la première au Festival d'Annecy de «Des Minions et des Monstres» (qui sort en salles ce mercredi 24 juin).

«Je pense que nous avons trouvé une approche pour une histoire de ‘Comme des bêtes’ que j'adore. Nous travaillons avec Chris Renaud, qui a non seulement co-réalisé ‘Moi, moche et méchant’ avec Pierre Coffin, mais qui était aussi le réalisateur du premier film 'Comme des bêtes'. Nous sommes donc bien avancés et travaillons d'arrache-pied sur une idée qui, je l'espère, pourra se concrétiser prochainement.»

«(Le réalisateur) Garth Jennings concentre actuellement toute son énergie avec l'équipe d'Illumination, développant ce qui, je crois, sera un film ‘Tous en Scène’ qui rendra hommage à ce que nous aimons tous dans le film, tout en introduisant des idées entièrement nouvelles dans l'histoire», a-t-il poursuivi.

Le PDG a par ailleurs également fait savoir qu’un film original - à savoir «sans aucun matériau de base» et pour l’heure totalement «secret», était aussi sur les rails.

Sorti en 2019, «Comme des Bêtes 2» de Chris Renaud (suite de «Comme des Bêtes» sorti en 2016) a rapporté 430 millions de dollars (379 millions d’euros) de recettes mondiales. Dévoilé en 2021, «Tous en Scène 2» (suite du premier film sorti en 2016) a quant à lui récolté plus de 404 millions de dollars (plus de 356 millions d’euros).