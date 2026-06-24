Tom Cruise : l'acteur célèbre ses 46 ans de carrière avec une vidéo rétrospective et des images inédites de «Digger»

Tom Cruise a publié une vidéo rétrospective de ses 46 ans de carrière qui met en lumière ses plus grands rôles ainsi que son prochain film, «Digger», qui sortira le 30 septembre.

«Top Gun», «Edge of Tomorrow», «Rain Man», «Né un 4 juillet», «Risky Business» ou encore «Jerry Maguire»... A 63 ans, Tom Cruise peut s’enorgueillir d'une carrière exceptionnelle, riche de films d'une grande diversité de genres qui lui ont donné l'opportunité de tourner avec les plus grands cinéastes.

L’acteur a d'ailleurs tenu à la célébré ce mardi avec une vidéo rappelant les plus grands rôles qu’il a tenu ces quarante-six dernières années et annonçant son prochain dans «Digger» d’Alejandro González Iñárritu (réalisateur d'«Amours chiennes», «21 grammes», «The Revenant») qui sortira le 30 septembre prochain.

Ventre bedonnant et ses cheveux blancs clairsemés, Tom Cruise, qui semble faire là son retour à la comédie pure et dure, une première depuis «Tonnerre sous les Tropiques», y incarne un magnat du pétrole dont la compagnie pourrait être à l'origine d'une catastrophe écologique susceptible de déclencher une guerre nucléaire.

«Ces 46 dernières années, j'ai eu le privilège de travailler aux côtés d'innombrables artistes et équipes talentueux pour créer ces personnages, ces histoires et ces films pour vous tous», a écrit l'acteur américain en légende de sa publication. «J'ai hâte de vous retrouver au cinéma !»

For the last 46 years, it has been my privilege to work alongside countless talented artists and crews to create these characters, stories, and films for you all.



I'm looking forward to seeing you at the movies! DIGGER. Only in theaters this October. pic.twitter.com/pgQMYwhUci — Tom Cruise (@TomCruise) June 23, 2026

La bande-annonce officielle de «Digger», long-métrage mystérieux décrit comme «une comédie aux proportions catastrophiques» et dont la distribution comprend également John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg et Jesse Plemons, sera dévoilée le 13 juillet.