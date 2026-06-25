Bad Bunny : les concerts de la star à Marseille et à Paris dopent les arrivées des voyageurs étrangers en France

Les concerts de la superstar Bad Bunny, le 1er juillet prochain dans la cité phocéenne, puis à Paris les 4 et 5, semblent bien avoir un impact sur l’attractivité de ces villes auprès des voyageurs européens et internationaux.

Bad Bunny attire. Actuellement en pleine tournée européenne, lancée en mai dernier à Barcelone, la star portoricaine se produira au Vélodrome ce 1er juillet, avant de monter sur scène à Paris, à la Défense Arena les 4 et 5 juillet. Des concerts qui doperaient les arrivées de voyageurs étrangers dans ces deux villes, selon les statistiques de Trainline.

Dans un communiqué dévoilé ce jeudi, la plate-forme de vente de billets de train et de bus en Europe révèle avoir «observé une très forte progression des réservations», tant pour se rendre dans la cité phocéenne que dans la Capitale.

Des fans qui, pour rejoindre notamment Marseille, feraient le déplacement depuis l’Europe mais aussi l’Amérique du Nord, note Trainline, constatant une hausse des réservations de plus de 1.600% depuis la Suisse, mais aussi une hausse de 160% depuis le Canada et plus de 70 % depuis les Etats-Unis. Un intérêt du public américain pour les concerts de Bad Bunny en Europe, qui «s'explique probablement aussi par l'absence de dates prévues aux États-Unis dans cette tournée», analyse Clément Bretagnolle, Directeur Commercial France Trainline. Dans le cadre de sa tournée mondiale, la star avait en effet choisi de ne pas faire escale aux États-Unis.

Une augmentation des déplacements également observée vers la capitale, qui confirme «son rôle de destination privilégiée pour les grands rendez-vous musicaux internationaux notamment depuis l’Italie (+322 %) et les États-Unis (+13 %)», note l’entreprise.

Un phénomène déjà observé

Ce n’est évidemment pas la première fois qu’un tel phénomène est observé. En 2023, une enquête de CNN Travel avait révélé à quel point la tournée mondiale de Taylor Swift avait eu des répercussions sur le secteur du voyage et l’économie des pays où s’arrêtait sa tournée mondiale.

Un constat également partagé par Trainline, pour qui les grands événements internationaux entraînent généralement ce type de hausse des réservations.

Cette attractivité confirme, s’il en était besoin, le poids que pèse aujourd’hui Bad Bunny dans l’industrie musicale. Lauréat en février dernier du Grammy de l’album de l’année avec «Debí Tirar Más Fotos», une première pour un album en espagnol dans l’histoire de la cérémonie, Bad Bunny est arrivé à la première place des artistes les plus écoutés l’année dernière sur Spotify. Une performance que la star avait déjà réalisé en 2020, 2021 et 2022, avant de se produire le 8 février à la mi-temps du Super Bowl.

A l’issue de ses dates françaises, l’interprète de «Títí me pregunto» poursuivra sa tournée jusqu’à la fin juillet, passant notamment par la Suède, la Pologne, l’Italie et la Belgique.