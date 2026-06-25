Cinéma : la canicule booste la fréquentation des salles obscures

Alors que la France est au ralenti en raison de températures caniculaires, les exploitants de cinéma, eux, se réjouissent, voyant la fréquentation de leurs salles augmenter.

En cette période de canicule, les Français cherchent un peu de fraîcheur. Et les salles de cinéma climatisées sont devenues depuis quelques jours un refuge pour beaucoup d'entre eux, et une alternative à une virée à la piscine.

Les températures exceptionnelles qui perdurent dans l’Hexagone boostent ainsi la fréquentation. En moins d’une semaine, les cinémas ont enregistré 2,2 millions d’entrées. Une augmentation de plus de 68% par rapport au week-end du 13-14 juin, et de plus de 76% par rapport à la même période en 2025, selon Boxoffice Pro.

Cette hausse s’explique aussi par la venue plus nombreuse d’enfants et de familles qui ont davantage de temps libre, les établissements scolaires ayant choisi de fermer pour beaucoup pour des raisons de sécurité. Une sortie au cinéma reste donc une belle manière d’occuper les plus jeunes. D’autant que la programmation actuelle demeure des plus alléchantes.

A commencer par «Toy Story 5», qui signe le grand retour du cowboy Woody sur grand écran, et qui a attiré plus d’un million de spectateurs depuis sa sortie le 17 juin. C'est l'un des longs-métrages les plus prisés avec «Des Minions et des monstres», qui a débarqué au cinéma ce mercredi 24 juin. «L’âge de fer», premier volet du diptyque «La bataille de Gaulle» réalisé par Antonin Baudry, qui a connu une sortie en demi-teinte malgré un budget colossal, a bénéficié pour sa part d'un pic de fréquentation depuis que le thermomètre voit rouge, avec une hausse de 17% lors de sa troisième semaine d’exploitation, soit 271.000 entrées, pour un total de plus de 800.000 places vendues.