Mylène Farmer : son nouvel album «Egrégore» attendu le 30 octobre

Le 13e album de Mylène Farmer sortira le 30 octobre prochain et sera baptisé «Egrégore», un terme cher à l’artiste.

Ça se précise. Un mois après la sortie de «C'est à qui le tour», premier extrait électro de ce nouvel album, la date de sortie et le nom de cet opus sont désormais connus. Dans une publication sur ses réseaux, la société Hashtag NP, qui représente l'artiste, a annoncé hier soir qu’«Egrégore» sortirait le 30 octobre prochain, partageant une photo de la couverture.

Un cliché pris par le photographe Jean-Baptiste Mondino mettant en scène l’interprète de «Sans contrefaçon». Mylène Farmer y apparaît les yeux fermés, le visage légèrement penché vers l’arrière entouré de plusieurs mains.

Un titre symbolique

Cette sortie marquera le 13e album studio de la star à la chevelure flamboyante et son titre «Egrégore» n’est pas anodin. En septembre dernier, la chanteuse de 64 ans particulièrement discrète dans les médias avait confié dans une interview au Parisien qu'il s'agissait de son mot préféré. Un terme qui désigne un esprit de groupe qui subirait l'influence de désirs communs de personnes liées dans la poursuite d'un même but.

Ce nouvel opus succède à l’album «L'Emprise», sorti en novembre 2022 réalisé en majorité par Woodkid.

Depuis ses débuts au milieu des années 1980, Mylène Farmer a vendu plus de 30 millions d'albums inscrivant son empreinte dans le paysage musical français avec des titres tels que «Désenchantée», «Pourvu qu’elles soient douces» ou encore «Libertine».

Dernièrement, elle avait ouvert l’édition 2025 du Festival de Cannes avec un titre inédit, «Confession» hommage au réalisateur David Lynch, décédé en janvier 2025.