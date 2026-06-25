L’Académie a dévoilé mercredi la liste des 529 personnalités du cinéma invitées à rejoindre l’Académie, parmi lesquels figure notamment l’acteur et réalisateur Mathieu Amalric.

Plus de 500 personnalités du cinéma ont été invitées mercredi 24 juin à rejoindre l’Académie des Oscars. Si elles acceptent l’invitation, elle pourront voter pour la 99e édition des Oscars, qui se tiendra le 15 mars prochain.

Et parmi eux figurent plusieurs Français, à l’instar de l’acteur et réalisateur Mathieu Amalric, à qui l’on doit notamment le long métrage «Tournée», lauréat du Prix de la Mise en scène au festival de Cannes en 2010, également inoubliable à l’écran dans «Le Scaphandre et le papillon» ou «Un conte de Noël».

Il n’est pas le seul Français à avoir été invité. Ugo Bienvenu, réalisateur d’«Arco», film d’animation nommé aux Oscars cette année, et son co-scénariste Félix de Givry figurent aussi parmi les invités.

Jacob Elordi et Jenna Ortega également sur la liste

Au total, 529 personnalités, «s'étant distinguées par leurs contributions au cinéma» pourraient ainsi rejoindre l’Institution. Outre les «frenchy», Jacob Elordi, Jenna Ortega, Julia Garner, Teyana Taylor, Josh O’Connor, Mia Goth ou encore les frères Safdie figurent sur cette prestigieuse liste, qui cette année «compte 95 personnes ayant été nommées aux Oscars® — dont 21 lauréats», a noté l’Académie, soulignant que «par leur engagement envers le cinéma, les membres de cette promotion au talent exceptionnel ont apporté une contribution majeure à notre industrie cinématographique mondiale.»

Reste à savoir si les Français accepteront de rejoindre les bancs des Oscars.