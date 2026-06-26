Été 2026 : 3 idées pour profiter de la Seine à Paris

Cet été, la Seine se transforme en véritable terrain de jeu pour les Parisiens, entre activités insolites, parenthèses culturelles et rendez-vous festifs. Voici trois idées de sorties pour profiter du fleuve, sur les berges comme au fil de l'eau, et glaner un peu de fraîcheur.

Danser sur l'eau avec les croisières DiscoDisco

Jusqu'au 8 septembre, les croisières DiscoDisco font leur grand retour tous les mardis sur la Seine. Les fêtards peuvent embarquer dès 19h depuis le quai Saint-Bernard (5e). Pendant trois heures, DJs et collectifs parisiens enchaînent les sets disco, funk et house tandis que défilent la tour Eiffel, Notre-Dame ou encore le Louvre. Boogie Frizzante, FIP Squad ou encore Donna Gibson sont déjà programmés. Et lorsque le bateau accoste, la fête continue en accès libre sur les quais jusqu'à 1 heure du matin. Côté dress code, paillettes et couleurs flashy sont les bienvenues.

Croisières DiscoDisco, tous les mardis jusqu'au 8 septembre, 4, quai Saint-Bernard, Jardin Tino-Rossi, Paris 5e.

profiter de paris plage pour piquer une tête

Du 4 juillet au 30 août, Paris Plages transforme une nouvelle fois les quais de Seine en véritable station balnéaire. Transats, guinguettes, activités nautiques, jeux de société et coins lecture invitent à ralentir le rythme et à savourer l'été en plein cœur de la capitale. Pour cette édition 2026, placée sous le signe des États-Unis, on pourra également se jeter à l'eau face à l’île aux Cygnes, sur le site du bras de Grenelle (15e), au Bras Marie (4e), à deux pas du pont Louis-Philippe, ou encore devant la BnF, au Quai de Bercy (12e). Sans oublier le Bassin de la Villette et l’incontournable Canal Saint-Martin.

Paris Plages, du 4 juillet au 30 août, Berges de Seine.

prendre place dans un théâtre flottant

Amarrée quai de Montebello au pied de Notre-Dame, la Nouvelle scène n’est pas une péniche comme les autres. Et pour cause, elle propose une carte orchestrée jusqu'à fin juillet par Kimono, un duo de cheffes itinérantes aux inspirations méditerranéennes et asiatiques, un bar ainsi qu'un théâtre. On peut y dîner face à la Seine avant d'assister à un spectacle d'humour, un seul-en-scène ou un cabaret dans une salle intimiste et climatisée, installée dans la coque du bateau. Cet été, Lisa Perrio, Aurélia Decker ou encore les artistes du Burlesque Klub sont notamment à l'affiche.

La Nouvelle Seine, Port de Montebello, Paris 5e.