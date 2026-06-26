«La bataille de Gaulle - J'écris ton nom» : on a vu le second volet du diptyque, et voici ce qu'on en a pensé

Trois semaines après la sortie du premier volet, le diptyque «La bataille de Gaulle» d'Antonin Baudry se dévoile dans une suite au cinéma ce vendredi. Et on adhère davantage.

Il devait sortir initialement le 3 juillet prochain. Le second volet du diptyque «La bataille de Gaulle», «J’écris ton nom», sera finalement dévoilé ce vendredi 26 juin dans les salles obscures afin de profiter de la nouvelle édition de la Fête du cinéma, qui sera lancée deux jours plus tard, partout en France, avec un prix attractif de 5 euros la séance. Une manière, peut-être, de maximiser les entrées et de faire oublier le résultat en demi-teinte au box-office de la première partie du biopic consacré au général de Gaulle. Depuis sa sortie le 3 juin dernier, le chapitre intitulé «L’âge de fer» a attiré un peu plus de 800.000 spectateurs. Un bilan en-deçà des attentes pour une production dont le budget oscillerait entre 70 et 100 millions d’euros.

Simon Abkarian campe avec justesse le «Grand Charles» © 2026 Pathé Films - TF1 Films Production - Belvédère - Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma

Alors cet opus, dont le titre fait allusion au poème «Liberté» de Paul Eluard écrit sous l’Occupation allemande, va-t-il séduire davantage les spectateurs ? Assurément. On avait laissé Charles de Gaulle déterminé mais sans appui, pendant que l’amiral Darlan, aux ordres du maréchal Pétain, était assassiné le 24 décembre 1942 à Alger par le jeune résistant Fernand Bonnier de la Chapelle. Dans «J’écris ton nom», qui se dévoile quelques jours seulement après la panthéonisation de l’historien et résistant Marc Bloch et s’ouvre en janvier 1943, on retrouve le général aux deux étoiles toujours prêt à se battre pour une France libre et refusant, avec force et ténacité, les ordres des alliés anglais et américains.

Entre scènes d'action et tractations politiques

La Résistance s’organise sous la direction de Jean Moulin (Félix Kysyl, parfait), alias Rex, qui officie dans l’ombre, aidé de son assistante Livia (Anamaria Vartolomei). Le général Leclerc (Niels Schneider, magistral) défie ses supérieurs et mène le combat sur le continent africain envers et contre tous, restant dévoué à jamais au général de Gaulle.

Le général de Gaulle (Simon Abkarian, à g.) face au président américain Franklin D.Roosevelt (Campbell Scott) © 2026 Pathé Films - TF1 Films Production - Belvédère - Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma

Ce même de Gaulle qui, de son côté, se joue du président américain Franklin D. Roosevelt (Campbell Scott) et du Premier ministre britannique Winston Churchill (Simon Russell Beale), et mène la vie dure au commandant Eisenhower. L'homme ne veut pas capituler et restera jusqu’à la fin droit dans ses bottes. Au risque de déplaire à son rival, le général Giraud, à la tête des forces françaises et campé par un Thierry Lhermitte plutôt juste.

Plus réussi que le précédent, ce volet porté par Simon Abkarian, toujours crédible dans la peau du «Grand Charles», gagne en intensité, en cohérence, en émotion. Le récit, certes académique, se concentre sur les longues tractations politiques en distillant une pointe d’humour bienvenue, tout en offrant de grandes scènes de bataille parfaitement orchestrées. Une bataille qui n’aura pas été vaine. En témoignent les images d’archives de la libération de Paris qui clôturent ce chapitre.