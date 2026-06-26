Le trio rock britannique Muse sort ce vendredi «The Wow! Signal», son dixième album studio. Un opus épique qui propulse l'auditeur dans l'espace à la vitesse du son.

En plus de trente ans de carrière, Muse a vendu plus de 30 millions d’albums dans le monde et décroché deux Grammy Awards du meilleur album rock pour «The Resistance» (2009) et «Drones» (2015).

Plus accessible que leur deux derniers opus en date - «Simulation Theory» (2018) qui avait notamment compté des collaborations avec Timbaland et le chanteur suédois Shellback, puis «Will of the People» (2022), un recueil de titres faisant référence à d’anciens morceaux – leur nouvel album, «The Wow! Signal», qui sort ce vendredi 26 juin, revient au son pop/rock flamboyant de «Black Holes and Revelations» (2006). Des chansons aux mélodies puissantes, portées par de gros riffs de guitares déchaînées, des orgues et des synthés habités pour des envolées électro interstellaires mais aussi quelques ballades en apesanteur.

Un rock de l'espace

Depuis «Origin of Symmetry» (2001), Muse se pose des questions existentielles et ce nouvel album s’intéresse à l'existence des extraterrestres, son titre faisant référence à un mystérieux signal capté par le radiotélescope Big Ear de l'université d'État de l'Ohio en 1977, en réalité un signal radio dont l’intensité était telle qu'on a cru à une origine extraterrestre. L'astronome Jerry R. Ehman, stupéfait, avait écrit «Wow !» dans le rapport initial.



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Il y est question de «lancer une impulsion dans l'abîme, tendre la main aux solitaires». Le titre d'ouverture de «The Wow ! Signal», «The Dark Forest» - qui tire son nom de la théorie de la «forêt sombre» selon laquelle les civilisations intelligentes se cachent les unes des autres par crainte d'anéantissement - entame l'ascension vers l'inconnu et démarre l'album en furie. Telle une cavalcade très cinématographique (on pense à «Lawrence d’Arabie»), le voyage en passe par l'électro, un son opératique à la Queen avant de fixer le cap vers le rock.

«Nightshift Superstar» (qui habille la diffusion des matchs de la Coupe du Monde 2026 sur M6) confirme la destination et ajoute une nouvelle touche électro à la Justice avant que «Shimmering Scars» ne marque une pause pour admirer le paysage, démarrant comme une douce ballade au piano et la complainte de Matt Bellamy «you took the sun away…». Mais le road trip spatial reprend rapidement, le morceau se métamorphosant en un titre pop/rock ultra accrocheur, avec une touche électro très «spatiale» qui lui fait prendre un peu plus de hauteur encore, ses guitares tendues déchirant le ciel d'une nuit étoilée, pour atteindre l'infini et l'au-delà.

Un featuring avec Ellie Goulding

Suivent ensuite, d'autres excellents titres, telle que «Be With You» propulsé par son orgue et une poussée d'électro avant une mise en orbite pop/rock, et «Hexagons» dont l’ouverture grandiose, comme on n'en fait plus, est définitivement taillée pour faire se soulever les stades. Les fans du gros son Muse apprécieront par ailleurs forcément les très rock «Cryogen», «The Sickness in You GI» et «Unravelling».

Pépite pop, «Hush», qui appelle à «oublier le monde ensemble, à étouffer le bruit pour toujours», entonnée avec la chanteuse Ellie Goulding, démarre sur un son rock puis se métamorphose en pop/dance venue d'ailleurs, pour finir en électro-rock plus rugueux que ne renierait peut-être pas Billie Eilish. Enfin, la ballade pop/folk empreinte de désespoir, «Space Debris», fait se terminer l'ensemble sur un cri déchirant appelé, on l'imagine, à s'évanouir, en suspension dans les confins silencieux de l'univers.

A noter que le trio britannique - composé de Matthew Bellamy (chant, guitare, piano), Christopher Wolstenholme (basse) et Dominic Howard (batterie) – retournera bientôt sur Terre pour défendre ce nouvel album en tournée.

Il se produira notamment le 27 novembre prochain à la Plenitude Arena (nouveau nom de Paris La Défense Arena, à compter du 1er juillet), puis les 3 et 4 décembre prochain à la Sud de France Arena de Montpellier.