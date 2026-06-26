«Nous perdons immédiatement 3 millions d'euros» : coup dur pour Solidays après l'annulation de l'édition 2026 pour cause de canicule

En raison de conditions météorologiques extrêmes, le festival Solidays, qui devait se tenir dès ce vendredi, à l'hippodrome de ParisLongchamp, est annulé. Une décision aux conséquences financières lourdes pour les organisateurs et les programmes d'aide à la lutte contre le Sida.

Une perte sèche et immédiate. Le festival Solidays, qui devait se dérouler à partir de ce vendredi et jusqu’au dimanche 28 juin, a été annulé en raison de la canicule et de la saturation des secours, ont annoncé les organisateurs ce vendredi 26 juin. Une décision qui fait suite à la demande un peu plus tôt de la préfecture de police de Paris qui exigeait l’annulation de «certaines manifestations culturelles ou revendicatives de grande ampleur» prévues dans la capitale en fin de semaine, sous peine d’une interdiction par arrêté.

«Malgré les adaptations consenties par les organisateurs et leurs efforts pour augmenter leur capacité interne de premiers secours, l’affluence de plusieurs centaines de milliers de personnes sur ces événements va créer un risque élevé de sursollicitation d’un dispositif sanitaire déjà mobilisé jusque dans ses limites», a détaillé le communiqué de la préfecture.

Dans la matinée, le directeur du festival Solidays, Luc Barruet, avait confié sur France Info qu’il se préparait avec ses équipes à cette annulation, tout en expliquant les conséquences dramatiques que cela pouvait représenter et l’impact qu’a cet événement pour l’association Solidarité Sida. «Solidays, ça représente 70% des ressources de Solidarité Sida et avec cet argent, on fait tourner une structure et on aide énormément de programmes un petit peu partout dans le monde», a-t-il détaillé.

Un impact sur les programmes d'aide

Un manque à gagner pour cette année de 3 millions d'euros qui s'avère «très préjudiciable», comme il l'a ensuite expliqué lors d'une conférence de presse qui s'est tenue après l'annonce officielle de l'annulation. «C'est une très, très, très, très mauvaise nouvelle pour Solidarité Sida, même si nous comprenons que nous en soyons là aujourd'hui», a ajouté Luc Barruet.

À tel point que l'avenir même de l'association semble désormais en jeu. Cette dernière serait en effet «dans une situation économique un peu tendue», a expliqué le responsable, assurant ne pas savoir «de quoi va être fait l'avenir de Solidarité Sida».

Avec cette annulation de dernière minute et les agendas chargés des artistes en période estivale, un report «n'est pas envisageable» et le festival va donc devoir faire sans les revenus de cette édition, même s'il pourra faire jouer ses assurances pour couvrir les charges, a précisé Luc Barruet, par ailleurs fondateur de Solidays.

Les conséquences devraient donc se faire ressentir tout au long de l'année, bien loin des projecteurs du festival. Ce dernier permet en effet à l'association de récolter des fonds pour financer des programmes «dans 18 à 21 pays». «Il ne vous aura pas échappé que depuis l'arrivée de Trump, les financements multilatéraux et mondiaux sur les questions de solidarité ont été très durement touchés», a tenu à préciser Luc Barruet, pointant aussi les réductions budgétaires en France.

Ce rendez-vous, crée en 1999, est celui qui accueille le plus de festivaliers en France, avec environ 250.000 personnes attendues, et n'avait jusqu'alors été annulé qu'une seule fois, en 2020, pour cause de Covid.

Reste à savoir si les festivaliers, une fois la déception passée, feront jouer la solidarité. Aucune consigne particulière n'ayant été annoncée après cette annulation, le remboursement des billets devrait ainsi se faire aux conditions de l'organisateur de la billetterie à savoir la plate-forme SEE TICKETS. Mais les détenteurs de billets pourront aussi transformer tout ou partie de leur remboursement en don à l’association.

Le festival Solidays n’est pas le seul événement à être annulé ce week-end. Prévue ce samedi 27 juin, à Paris, la Marche des Fiertés n’aura finalement pas lieu pour les mêmes raisons. Quant au meeting d’athlétisme qui doit se tenir ce dimanche 28 juin, dans la soirée au stade Charléty, dans le 13e arrondissement, il est maintenu «dans un format adapté garantissant la sécurité de l'ensemble des participants». L'ouverture des portes a notamment été décalée à 16h15 au lieu de 15h30. Et des points d'eau et des brumisateurs seront mis à la disposition du public.