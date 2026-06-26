One piece : le phénomène mondial débarque au musée Grévin dès ce vendredi

Manga culte décliné en série d'animation, One Piece et ses dix personnages emblématiques font leur entrée dès ce vendredi au musée Grévin, à Paris.

L’équipage du Chapeau de paille débarque dans la capitale. Dès ce vendredi 26 juin, le musée Grévin accueille un espace de plus de 80 m2 entièrement dédié à One Piece, icône du manga et de l’animation japonaise. Une première pour l'établissement parisien.

Dans un décor inspiré d’un cabaret parisien, le célèbre capitaine Monkey D. Luffy évolue aux côtés de l’épéiste Roronoa Zoro et des autres membres de l’aventure, issus de l’œuvre créée par Eiichiro Oda en 1997, et adaptée deux ans plus tard en série animée par le studio japonais Toei Animation. Avec plus de 600 millions d’exemplaires écoulés, One Piece se classe comme le manga le plus vendu à travers le monde. Quant à la série, elle compte plus de 1160 épisodes aujourd’hui en diffusion.

Des statues fabriquées au Japon

«C'est une très grande reconnaissance que One Piece fasse désormais partie de la culture populaire mondiale et c'est une grande fierté de pouvoir voir ça», a déclaré Akira Yamaguchi, vice-présidente de Toei Animation Europe, dans un entretien accordé à l’AFP. «Le manga est quelque chose de très attendu par les nouvelles générations», rappelle par ailleurs Yves Delhommeau, directeur du musée Grévin.

Il a fallu plusieurs mois pour concevoir les dix personnages en trois dimensions, qui ont tous été fabriqués au Japon et portent de véritables vêtements en tissu. Les fans pourront prendre la pose avec eux dans une ambiance lumineuse et musicale immersive.

A noter que «dans le cadre du lancement de l’opération, (ce) vendredi 26 juin, une carte promotionnelle exclusive de One Piece card game illustrée avec le visuel spécialement créé pour cette collaboration sera offerte aux 50.000 premiers visiteurs munis d’un billet pour le musée Grévin», indiquent les organisateurs.