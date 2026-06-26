Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

One piece : le phénomène mondial débarque au musée Grévin dès ce vendredi

Ces héros rejoignent les 250 autres personnages de l'établissement. [© JULIEN DE ROSA / AFP]
Par CNEWS
Publié le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

Manga culte décliné en série d'animation, One Piece et ses dix personnages emblématiques font leur entrée dès ce vendredi au musée Grévin, à Paris. 

L’équipage du Chapeau de paille débarque dans la capitale. Dès ce vendredi 26 juin, le musée Grévin accueille un espace de plus de 80 m2 entièrement dédié à One Piece, icône du manga et de l’animation japonaise. Une première pour l'établissement parisien. 

Dans un décor inspiré d’un cabaret parisien, le célèbre capitaine Monkey D. Luffy évolue aux côtés de l’épéiste Roronoa Zoro et des autres membres de l’aventure, issus de l’œuvre créée par Eiichiro Oda en 1997, et adaptée deux ans plus tard en série animée par le studio japonais Toei Animation. Avec plus de 600 millions d’exemplaires écoulés, One Piece se classe comme le manga le plus vendu à travers le monde. Quant à la série, elle compte plus de 1160 épisodes aujourd’hui en diffusion. 

Des statues fabriquées au Japon 

«C'est une très grande reconnaissance que One Piece fasse désormais partie de la culture populaire mondiale et c'est une grande fierté de pouvoir voir ça», a déclaré Akira Yamaguchi, vice-présidente de Toei Animation Europe, dans un entretien accordé à l’AFP. «Le manga est quelque chose de très attendu par les nouvelles générations», rappelle par ailleurs Yves Delhommeau, directeur du musée Grévin

Il a fallu plusieurs mois pour concevoir les dix personnages en trois dimensions, qui ont tous été fabriqués au Japon et portent de véritables vêtements en tissu. Les fans pourront prendre la pose avec eux dans une ambiance lumineuse et musicale immersive. 

Sur le même sujet Musée Grévin : Lady Diana fait son entrée dans l’établissement, 28 ans après sa mort tragique à Paris Lire

A noter que «dans le cadre du lancement de l’opération, (ce) vendredi 26 juin, une carte promotionnelle exclusive de One Piece card game illustrée avec le visuel spécialement créé pour cette collaboration sera offerte aux 50.000 premiers visiteurs munis d’un billet pour le musée Grévin», indiquent les organisateurs.

MangaSériesanimationMusée GrévinOne Piececulture

À suivre aussi

Avec 26 nouveaux épisodes, le célèbre Astro Boy va faire son retour à la télévision en 2027
Voici les mangas à se procurer de toute urgence en 2026
Espagne : la police démantèle la plus grande plate-forme illégale de mangas

Ailleurs sur le web

Dernières actualités