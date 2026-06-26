Solidays : l'édition 2026 du festival est officiellement annulée pour cause de canicule

En raison de conditions météorologiques extrêmes, le festival Solidays qui devait se tenir dès ce vendredi, à l'hippodrome de Paris-Longchamp, est annulé.

Le couperet est tombé. Le festival Solidays qui devait se dérouler à partir de ce vendredi et jusqu’au dimanche 28 juin, est annulé en raison de la canicule et de la saturation des secours, ont annoncé les organisateurs ce vendredi 26 juin. Une décision qui fait suite à la demande un peu plus tôt de la préfecture de police de Paris qui exigeait l’annulation de «certaines manifestations culturelles ou revendicatives de grande ampleur» prévues dans la capitale en fin de semaine, sous peine d’une interdiction par arrêté.

«Malgré les adaptations consenties par les organisateurs et leurs efforts pour augmenter leur capacité interne de premiers secours, l’affluence de plusieurs centaines de milliers de personnes sur ces événements va créer un risque élevé de sursollicitation d’un dispositif sanitaire déjà mobilisé jusque dans ses limites», détaille le communiqué de la préfecture.

«Décision sage du préfet de police vu la situation dans les hôpitaux. J’appelle à un sursaut collectif sur le sujet de l’adaptation aux canicules et à la préparation de notre pays au dérèglement climatique. Soutien aux organisateurs», a, de son côté, écrit le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, sur Instagram.

Un coup dur pour l'association Solidarité Sida

Dans la matinée, le directeur du festival Solidays, Luc Barruet, avait confié sur France Info qu’il se préparait avec ses équipes à cette annulation, tout en expliquant les conséquences dramatiques que cela pouvait représenter et l’impact qu’a cet événement pour l’association Solidarité Sida. «Solidays, ça représente 70% des ressources de Solidarité Sida et avec cet argent, on fait tourner une structure et on aide énormément de programmes un petit peu partout dans le monde», a-t-il détaillé.

Le festival Solidays n’est pas le seul événement à être annulé ce week-end. Prévue ce samedi 27 juin, à Paris, la Marche des Fiertés n’aura finalement pas lieu pour les mêmes raisons. Le meeting d’athlétisme qui doit se tenir ce dimanche 28 juin au stade Charléty, dans le 13e arrondissement, devrait connaître le même sort.