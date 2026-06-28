Fête du cinéma 2026 : voici 5 films à voir à 5 euros la séance

Dès ce dimanche et jusqu’au 1er juillet prochain, petits et grands pourront profiter de séances au tarif unique de 5 euros dans le cadre de la Fête du cinéma. Et voici cinq films à découvrir.

«Disclosure day»

Un demi-siècle après avoir amorcé le dialogue avec les extraterrestres grâce à cinq célèbres notes de musique dans «Rencontres du troisième type», puis imaginé «E.T., l’extraterrestre» (1982) et «La guerre des mondes» (2005), Steven Spielberg s'interroge de nouveau sur les aliens dans «Disclosure day». Un lanceur d’alerte (Josh O’Connor) souhaite révéler au monde entier et au péril de sa vie, l’existence d’une présence venue d’ailleurs. Dans le même temps, une présentatrice météo (Emily Blunt) est sujette à des comportements étranges. Commence une course contre la montre pour ces deux héros qui seront vite identifiés par leurs ennemis comme ayant un lien avec une autre forme de réalité.

«Toy Story 5»

Vers l'infini et au-delà. Sept ans après «Toy Story 4», la célèbre bande de jouets revient dans un cinquième opus. On avait laissé nos héros profondément affectés par le départ de Woody, l’illustre cowboy, qui avait choisi de quitter ses petits camarades pour vivre son histoire d’amour avec la Bergère et remis son étoile de shérif à la cowgirl Jessie. Dans ce volet, on retrouve la jeune Bonnie, introvertie et solitaire, qui peine à se faire des amis. Ses parents lui offrent une tablette numérique, Lilypad, qui permet à la fillette de 8 ans de discuter en ligne avec certaines de ses connaissances. Effrayés par la sophistication de cette nouvelle arrivante, Jessie, Fourchette et les autres jouets anciens vont tout mettre en œuvre pour garder leur place dans le cœur des enfants qui ne jurent que par les nouvelles technologies. Et Woody sera de la partie et fera de nouveau équipe avec Buzz l’éclair.

«The Giaccomo»

Dans le faux documentaire «The Giaccomo», Xavier Lacaille, vu dans la série «Parlement», incarne un influenceur à la personnalité extravagante. Originaire d’Amiens et reconnaissable à sa coupe au bol peroxydée, le jeune homme au phrasé unique n’a qu’un seul objectif : atteindre le million d'abonnés. Pour y parvenir, il multiplie les vidéos loufoques et décalées pour ses «Gazzis», rencontre des coachs d’influence et ne pense qu’en «K» et en nombre de «likes» sur ses réseaux sociaux. Une ascension fulgurante qui le mènera jusqu’à Dubaï, son paradis. La définition même du bonheur, selon lui. Des figures du milieu de l’influence et de nombreuses personnalités jouent leur propre rôle comme Tibo Inshape, Bastos - également consultant sur le film -, Jordan Deluxe, Benjamin Castaldi, Michel Cymes, Nicolas Waldorf et Lisa Palco.

«Des Minions et des monstres»

Avis aux fans des petits bonhommes jaunes en salopette bleue : les Minions signent leur grand retour au cinéma dans un troisième long-métrage dérivé de la franchise «Moi, moche et méchant». Quatre ans après «Les Minions 2 : il était une fois Gru», ces nouvelles aventures d'animation du studio Illumination, réalisées par le français Pierre Coffin, embarquent nos adorables personnages à l'étrange dialecte, à Hollywood dans les années 1920 où ils souhaitent tourner leur propre film. Seul problème : ils doivent mettre la main sur un vrai monstre. Une quête hilarante et rocambolesque pendant laquelle ils vont croiser une étrange créature verte à la tête de poulpe - en apparence - plutôt sympathique.

«On l’appelait Robin des Bois»

Le mythe de Robin des Bois a été maintes fois abordé sur grand écran. Et ce long-métrage qui sortira en salles ce mercredi 1er juillet - soit le dernier jour pour profiter de la Fête du cinéma - aurait pu être un énième récit d'aventures sur ce célèbre personnage. Mais le réalisateur Michael Sarnoski, auteur de «Pig» et «Sans un bruit : jour 1», a choisi de présenter une histoire plus sombre centrée sur un héros fatigué par une vie faite de crimes et de violence, qui a été laissé pour mort après un dernier combat, avant d'être secouru par une mystérieuse femme. Avec une ultime rédemption à la clé. Cet homme blessé et fragilisé est incarné par l'Australien Hugh Jackman, lequel partage l'affiche avec Jodie Comer et Bill Skarsgard.