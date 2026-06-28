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La comédie de Jonah Hill avec Kristen Wiig serait jugée «impossible à sortir» sur grand écran

Jonah Hill est également le co-auteur et le réalisateur de ce film où il tient le rôle principal. [Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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La date de sortie de la comédie avec Jonah Hill et Kristen Wiig «Cut Off» a été reportée à une date ultérieure, sans autre précision. Selon le site américain Puck News, le film aurait été jugé comme étant «impossible à sortir» au cinéma. 

Étrange décision. Alors qu’il devait sortir dans les salles américaines le 17 juillet prochain, la comédie «Cut Off» de et avec Jonah Hill, ainsi que Kristen Wiig, a finalement été déprogrammé à la dernière minute, rapporte le site américain Puck News. Il est précisé qu’aucune autre date n’a été annoncée pour le moment, le film étant considéré comme étant «impossible» à sortir au cinéma, sans autre explication. 

Le site américain The Hollywood Reporter affirme pour sa part que la comédie sera bel et bien reprogrammée pour une sortie en salles à un moment donné, le studio Warner Bros. souhaitant se donner le temps de sélectionner la meilleure date possible pour sa sortie en salles qui, le 17 juillet, aurait eu lieu en même temps que «L’Odyssée» de Christopher Nolan. 

Co-écrit par Jonah Hill et Ezra Woods, «Cut Off» suit un frère et une sœur issue d’une famille richissime découvrant que leurs parents ont décidé de les priver de leur héritage. Dans un précédent entretien avec The Hollywood Reporter, Jonah Hill avait prévenu s’être totalement lâché avec cette comédie. 

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«Je suis parti pour proposer le truc le plus débile que vous n’avez jamais vu dans votre vie. J’espère que vous laisserez vos cerveaux à l’entrée. Ça s’appelle ‘Cut Off’, et Kristen Wiig et moi-même incarnons deux héritiers complètement stupides – des gosses de riches dans leur quarantaine qui se retrouvent déshérités par leurs parents incarner par Bette Midler et Nathan Lane», avait-il expliqué. Aucune date en France n’avait été annoncée. 

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