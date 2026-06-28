Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

L'Odyssée : Christopher Nolan prend une décision inédite concernant les influenceurs

Matt Damon incarnera Ulysse, cherchant désespérément à rejoindre le royaume d’Ithaque. [© Universal Studios. All Rights Reserved.]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

Le film «L’Odyssée» de Christopher Nolan a fait le choix de privilégier les projections destinées aux critiques de cinéma au détriment des influenceurs en amont de sa sortie en salles le 15 juillet. Une décision à contre-pied du reste de l’industrie cinématographique. 

Un tour de force. Attendu dans les salles françaises le 15 juillet prochain, «L’Odyssée» de Christopher Nolan sera soumis à l’avis des critiques de cinéma plutôt qu’à celui des influenceurs qui pullulent sur les réseaux sociaux. La décision prise par le studio Universal prend le contre-pied de l’industrie cinématographique qui, ces dernières années, avait tendance à privilégier ces derniers au détriment des critiques et des journalistes. 

Selon le site américain The Hollywood Reporter, le choix d’Universal intervient après la déception d’une partie du public concernant les avis, souvent très enthousiastes, partagés par les influenceurs et leur manque de pertinence. Ainsi, les films «The Mandalorian & Grogu» ou encore «Supergirl» ont été présentés comme des incontournables par certains influenceurs, avant que le public ne se montre beaucoup plus critique vis-à-vis. 

Universal avait privilégié les réseaux sociaux pour «Disclosure Day»

Universal avait privilégié les réseaux sociaux pour la promotion de «Disclosure Day», présenté par certains influenceurs comme «le meilleur Spielberg depuis 20 ans», avant que ces propos quelque peu exagérés ne se retournent contre le film par les fans déçus. 

Sur le même sujet L'Odyssée : voici les principales figures mythologiques à connaître avant d'aller voir le film Lire

Aussi, la décision de se confronter directement aux critiques et aux journalistes spécialisés en amont de la sortie du film en salles démontre la pertinence de cet exercice auprès du public, et la confiance du studio envers «L’Odyssée» qui est à n’en pas douter un des événements cinématographiques de l’année 2026. 

Cinémacritiqueschristopher nolanculture

À suivre aussi

«USS Greyhound : la bataille de l'Atlantique» : le film avec Tom Hanks devient un des films les plus visionnés sur Apple TV
Fête du cinéma 2026 : voici 5 films à voir à 5 euros la séance
«La bataille de Gaulle - J'écris ton nom» : on a vu le second volet du diptyque, et voici ce qu'on en a pensé

Ailleurs sur le web

Dernières actualités