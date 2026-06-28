L'Odyssée : Christopher Nolan prend une décision inédite concernant les influenceurs

Le film «L’Odyssée» de Christopher Nolan a fait le choix de privilégier les projections destinées aux critiques de cinéma au détriment des influenceurs en amont de sa sortie en salles le 15 juillet. Une décision à contre-pied du reste de l’industrie cinématographique.

Un tour de force. Attendu dans les salles françaises le 15 juillet prochain, «L’Odyssée» de Christopher Nolan sera soumis à l’avis des critiques de cinéma plutôt qu’à celui des influenceurs qui pullulent sur les réseaux sociaux. La décision prise par le studio Universal prend le contre-pied de l’industrie cinématographique qui, ces dernières années, avait tendance à privilégier ces derniers au détriment des critiques et des journalistes.

Selon le site américain The Hollywood Reporter, le choix d’Universal intervient après la déception d’une partie du public concernant les avis, souvent très enthousiastes, partagés par les influenceurs et leur manque de pertinence. Ainsi, les films «The Mandalorian & Grogu» ou encore «Supergirl» ont été présentés comme des incontournables par certains influenceurs, avant que le public ne se montre beaucoup plus critique vis-à-vis.

Universal avait privilégié les réseaux sociaux pour «Disclosure Day»

Universal avait privilégié les réseaux sociaux pour la promotion de «Disclosure Day», présenté par certains influenceurs comme «le meilleur Spielberg depuis 20 ans», avant que ces propos quelque peu exagérés ne se retournent contre le film par les fans déçus.

Aussi, la décision de se confronter directement aux critiques et aux journalistes spécialisés en amont de la sortie du film en salles démontre la pertinence de cet exercice auprès du public, et la confiance du studio envers «L’Odyssée» qui est à n’en pas douter un des événements cinématographiques de l’année 2026.