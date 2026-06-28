Un film centré sur Sam Altman annulé après l'investissement massif d'Amazon dans OpenAI

Le réalisateur italien, Luca Guadagnino, a confié ne pas avoir été surpris par la décision d’Amazon MGM d’annuler son film consacré à Sam Altman, «Artificial», après l’investissement de 50 milliards de dollars dans la société OpenAI par Jeff Bezos.

Les affaires prennent le pas sur la culture. Le réalisateur et scénariste italien, Luca Guadagnino (Challengers, Call me by your name), affirme qu’il s’attendait à la décision d’Amazon MGM d’annuler la production de son film «Artificial» centré sur la vie de Sam Altman, bien que celui-ci était quasiment terminé. Une décision qui lui a paru évidente dès l’instant où Amazon a annoncé l’investissement de 50 milliards de dollars dans la société OpenAI.

«Je ne peux pas vraiment m’exprimer sur le sujet, parce que nous sommes encore au milieu des négociations, mais ces politiques industrielles ne sont certainement pas nouvelles», a-t-il indiqué à l’émission italienne Otto e mezzo. Il a notamment cité l’exemple de la série américaine «The Reagans» consacré à la famille de l’ancien président américain Ronald Reagan, avec Josh Brolin et Judy Davis, dont la diffusion avait été finalement annulée par la chaîne CBS en raison de la controverse sur la manière dont était dépeint l’homme d’État.

Plus récemment, en 2024, le film «The Apprentice» du cinéaste Ali Abbasi, dont l’avant-première s’était déroulée à Cannes, et qui est consacré aux jeunes années de Donald Trump auprès de son mentor, l’avocat Roy Cohn, avait été boudé par les studios et les distributeurs, avant que la société indépendante Briarcliff Entertainment, ne finisse par accepter de le prendre en charge.

Un nouvel acquéreur identifié ?

Amazon a décidé d’annuler la production du film consacré à Sam Altman, «Artificial», dont le budget était estimé à 40 millions de dollars, après l’annonce de son investissement stratégique à hauteur de 50 milliards de dollars dans la société OpenAI qui verra les deux entreprises développer des modèles d’intelligence artificielle pour leurs équipes d’ingénieurs. Le film pourrait toutefois être racheté par un autre diffuseur, précise The Hollywood Reporter. Si Netflix, A24 ou encore la Warner n’ont pas souhaité investir dans le film de Luca Guadagnino, le service de steaming Mubi aurait exprimé son intérêt.

S’il ne s’est pas exprimé plus en détail sur la situation avec Amazon, le réalisateur italien a tenu à partager ses craintes concernant l’intelligence artificielle, et surtout ceux qui sont derrière. «Pour moi, le problème n’est pas l’intelligence artificielle en soi. Ce qui compte le plus à mes yeux, ce sont les gens. Elle transforme radicalement le visage — non seulement de la société, en matière de consommation et de notre rapport à ces outils, mais aussi l’identité même d’un pays comme les États-Unis et du monde entier — avec l’émergence de cette petite oligarchie qui exerce un contrôle véritablement radical», a-t-il déclaré.