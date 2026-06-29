Le chanteur Noah Kahan supplie ses fans d'aller aux toilettes plutôt que d'uriner dans la salle en plein concert

Après un incident qui serait survenu lors d’un de ses récents shows, le chanteur Noah Kahan demande à ses fans de veiller à aller aux toilettes lorsqu'ils en ont besoin.

La requête peut paraître saugrenue mais peut-être lui faut-il vraiment leur rappeler... Actuellement en tournée avec le «Great Divide Tour», l’auteur-compositeur-interprète américain Noah Kahan a posté un message sur X ce week-end pour lancer un appel à ses spectateurs.

If you have to poop at a show please dear god just go to the bathroom lmao I’ve pooped my pants as much as the next 29 year old but you guys gotta understand there’s a venue worker out there with a 1000 yard stare after dealing with that — Noah Kahan (@NoahKahan) June 27, 2026

«Si vous avez une envie pressante pendant un concert, par pitié, allez aux toilettes», a écrit la superstar de la pop-folk. «Mdr, ça m'est arrivé autant qu'à n'importe quel autre jeune de 29 ans, mais vous devez comprendre qu'il y a un employé de la salle qui doit être complètement désemparé après avoir vécu ça», a-t-il écrit en référence à une vidéo, prétendument filmée lors de son concert de vendredi et devenue virale, montrant des excréments au sol au niveau des premiers rangs du public. Des commentaires affirmaient qu'une spectatrice avait déféqué sur place, plutôt que de se rendre aux toilettes.

Noah reacts to the TikTok where it appears someone shit themselves at his show last night 😭 https://t.co/yQprgBAaASpic.twitter.com/g9K1Zuisd4 — Noah Kahan Archive (@KahanArchive) June 27, 2026

Dans les commentaires de sa publication sur X, Noah Kahan a ajouté avec humour : «Je me suis fait dessus sur scène à Charlottesville, mais c'est parce que je suis dévoué à mon art.»

Un véritable phénomène

Cette évocation de spectateurs se laissant aller en plein concert n’est pas sans rappeler les récentes déclarations de la chanteuse Olivia Rodrigo qui a récemment confié avoir été confrontée à plusieurs reprises à ce qui serait une habitude chez certains fans, à savoir de venir avec des couches pour adultes pour s’éviter un passage aux toilettes qui pourrait leur coûter leur place devant la scène. On espère en tous les cas que le message de Noah Kahan sera bien passé, en particulier pour son concert en France le 7 décembre prochain à l’Accor Arena qui est déjà sold-out.

Noah Kahan a par ailleurs fait également une autre demande un peu spéciale à ses fans, à savoir de cesser de voler les panneaux de signalisation de l’Alger Brook Road à Strafford, sa ville natale, qu’il évoque dans sa chanson «The View Between Villages». «On m’a informé que le panneau de signalisation d’Alger Brook Road avait été dérobé à de multiples reprises», a-t-il dit. «C’est un manque de respect total pour les gens qui vivent sur cette voie et un casse-tête pour la ville», a-t-il ajouté.