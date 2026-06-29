The Social Reckoning : Jesse Eisenberg explique pourquoi il n'a pas repris le rôle de Mark Zuckerberg

Jesse Eisenberg s’est exprimé sur sa décision de ne pas reprendre le rôle de Mark Zuckerberg dans «The Social Reckoning», soulignant son besoin de ne plus être lié au patron de Meta.

Une page définitivement tournée. Attendu dans les salles françaises le 7 octobre prochain, «The Social Reckoning» verra Jeremy Strong incarner Mark Zuckerberg dans cette suite de «The Social Network». Jesse Eisenberg a profité de la promotion du film «Des Minions et des monstres» pour revenir sur son choix de ne pas reprendre le rôle du patron de Meta, malgré son attachement envers Aaron Sorkin.

Jesse Eisenberg recalls telling Aaron Sorkin he didn’t want to reprise his role as Mark Zuckerberg in “The Social Reckoning,” saying he was “moving in different directions” and no longer wanted to be “associated with the character”:



“The way Aaron speaks, in a way, if you’re not… pic.twitter.com/qYkQTXgcsO — Variety (@Variety) June 28, 2026

«C’est un honneur de parler à Aaron peu importe l’occasion, parce qu’il est si brillant et éloquent et charmant. Nous avons parlé du film plusieurs jours. La manière dont Aaron en parle est majestueuse, et c’est comme cela qu’il l’écrit. Et si on décide de ne pas participer à son projet, on a l’impression de laisser tomber le pays tout entier», a expliqué le comédien de 42 ans, avant de précise la raison pour laquelle il a refusé de reprendre le rôle de Mark Zuckerberg.

«Je lui ai simplement dit que ma vie prenait une autre direction et, vous savez, ce qu'il a dit résume bien la situation. Je ne veux pas être associé à ce personnage, mais les raisons pour lesquelles je ne souhaite pas faire ce film n'ont rien à voir avec les qualités de ce film, qu’il a déjà, et qu’il aura», a-t-il indiqué.

Plus tôt en juin, Aaron Sorkin avait détaillé sa rencontre avec Jesse Eisenberg, et la teneur de leurs échanges au sujet de l’exploration de ce personnage. «J'avais le sentiment que ce personnage lui appartenait, et il avait assurément l'expérience nécessaire. Il ne voulait tout simplement plus être assimilé à Mark Zuckerberg. Il a ses griefs à l'égard de ce dernier. Il n'apprécie pas que des jeunes l'abordent dans les aéroports pour lui faire signer des cartes de visite portant la mention ‘Je suis PDG, connasse’ (I’m CEO, bitch)», avait expliqué le réalisateur à Vanity Fair.