«André is an idiot» : pourquoi faut-il voir ce documentaire qui parle du cancer du côlon et bien plus encore ?

Produit par le studio A24, le documentaire «André is an idiot», qui ne manque pas de mordant, débarque dans les salles obscures ce mercredi. Avec pour thème un sujet grave abordé de manière décalée et singulière.

Impertinent, drôle, émouvant, provocateur et singulier... Le documentaire «André is an idiot», qui sort au cinéma ce mercredi 1er juillet, est à l’image de son protagoniste. André Ricciardi, publicitaire de San Francisco fantasque et décalé, a multiplié les excentricités tout au long de sa vie et a commis une grosse erreur, celle de ne pas s’être rendu à sa coloscopie quand il était encore temps. Résultat, on lui annonce qu’il est atteint d’un cancer du côlon de stade 4, et que les chances de survie sont réduites à néant.

Mais plutôt que d’être accablé par cette sentence qui en aurait découragé plus d'un, l’homme opte pour une autre forme de traitement. Cet anticonformisme jamais à court de blagues, et dont Kyan Khojandi prête sa voix dans la version française, veut se mettre en scène et réaliser un film sur ce combat d’ores et déjà perdu grâce au réalisateur Tony Benna. La construction du mythe se poursuit pour un être qui cherche à profiter de chaque instant. Devant la caméra, ses proches aussi témoignent, de sa femme à son meilleur pote, en passant par sa psy.

André, auquel on s’attache rapidement, nous narre ses derniers instants sans rien occulter, pas même ses séances de chimio. Et le récit est ponctué d’images d’archives et de séquences en stop motion qui apportent une bouffée d’air salvatrice. Prix du public au festival Sundance 2025, cette nouvelle pépite du studio indé A24 parvient à évoquer la maladie et la mort avec humour et originalité, et se présente comme un formidable film de prévention.

«Nous vivons dans une société où les taux de cancer augmentent chaque année, et où, dans la culture occidentale, parler de maladie ou de mort reste tabou. Il est temps de briser ce silence. La mort fait partie de la vie, et nous devrions pouvoir en parler ouvertement, la célébrer, et même en rire. Après tout... Le rire est le meilleur des remèdes. Il apporte toujours une catharsis partagée», confie le réalisateur dans les notes de production.