James Bond : voici la qualité essentielle à avoir pour incarner l'agent secret, selon une directrice de casting

Dans un entretien avec le site britannique The Independent, Debbie McWilliams, une des directrices de casting historique de la saga James Bond au cinéma, a détaillé les éléments clefs dont doit disposer un acteur pour hériter du rôle de l’agent 007.

Des qualités indispensables. Alors que les acteurs encore en lice pour incarner James Bond doivent participer à des tests et des auditions en août, la responsable de casting Debbie McWilliams, qui a travaillé sur tous les films de la saga depuis «Rien que pour vos yeux» en 1981, avec Roger Moore dans le rôle de l’agent 007, a été interrogée par le site britannique The Independent sur les éléments clefs que doit posséder l’acteur qui reprendra le rôle.

Si, selon les dernières rumeurs, Callum Turner, Harris Dickinson et Jacob Elordi font partie des finalistes, Debbie McWilliams assure vouloir «quelqu'un qui sort complètement de nulle part». Elle ajoute qu'il est «absolument essentiel» que James Bond reste «une énigme totale» pour les spectateurs. «Nous voulons en savoir le moins possible sur leur vie personnelle, car c'est la nature même des espions», poursuit-elle.

«Il n'est pas nécessaire de savoir où il fait ses achats, qui sont ses parents ou quel est son lieu de résidence. Nous ne voulons jamais le voir dans son intimité. De plus, un élément essentiel de l'ensemble réside dans sa fonction. Il possède un permis de tuer, et nous devons croire en sa capacité à le faire. Si ce n'est pas le cas, vous perdez l'adhésion du public», continue-t-elle.

C’est la directrice de casting Nina Gold qui aura la responsabilité de sélectionner le comédien qui prêtera ses traits au prochain James Bond. Dans un article publié sur le site américain Deadline en mai dernier, deux acteurs – David Shields et Luke Thompson – avaient été évoqués comme de potentiels choix pour le rôle, bien qu’ils soient moins célèbres que les trois autres cités précédemment. L’identité de l’heureux élu pourrait être dévoilée à la fin des vacances d’été, et une surprise de taille n’est pas à exclure.