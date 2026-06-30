Supergirl : DC Studios défend le film et le nouveau DCU malgré leur échec retentissant

Attendu dans les salles françaises le 1er juillet, «Supergirl» a totalement raté son lancement aux États-Unis, et pourrait coûter entre 80 et 100 millions de dollars au studio Warner Bros. DC Studios s’est toutefois voulu rassurant concernant la suite du DC Universe.

Un échec cuisant. Le nouveau DC Universe construit par James Gunn et Peter Safran vient d’essuyer sa première défaite avec «Supergirl», dont le lancement aux États-Unis n’a généré que 38 millions de dollars au niveau national, et un peu plus de 62 millions de dollars à travers le monde. Une recette très décevante pour un blockbuster dont le budget est estimé à 170 millions de dollars, et auquel il faut ajouter 120 millions de dollars de dépenses pour assurer sa promotion.

Selon des experts cités par le site américain Variety, cela pourrait représenter une perte potentielle de 100 à 120 millions de dollars à la fin de son exploitation en salles. Les estimations les plus optimistes tablent plutôt sur une perte située entre 80 et 85 millions de dollars, dans le cas où le film franchi la barre des 200 millions de dollars de recette à l’international.

L’échec est une déception monumentale pour DC Studios et ses responsables, James Gunn et Peter Safran, qui avaient pourtant réussi à lancer de la meilleure manière qui soit le nouveau DC Universe l’an dernier avec le succès de «Superman». Ils ont toutefois tenu à se montrer rassurants, et confiants, sur la suite des opérations. «Si Supergirl n’a pas réussi à atteindre les objectifs que nous attendions au box-office, ce film n’est qu’un élément d’une stratégie plus vaste et à long terme chez DC Studios dans laquelle nous maintenons notre confiance», a réagi Peter Safran.

Parmi les prochains projets attendus, la série «Lanterns», dont l’intrigue sera liée au DC Universe, est attendue le 17 août sur HBO Max, le film d’horreur «Clayface» sera lancée en octobre, la suite de «Superman» débarquera au cinéma le 7 juillet 2027, «The Batman : Part 2» le 29 septembre 2027, tandis que le Batman officiel du DC Universe fera ses grands débuts sur grand écran dans le courant de l’année 2028 avec «The Brave and the Bold».