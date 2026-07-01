Festival d'Avignon 2026 : les 5 pièces du Off à ne surtout pas manquer

Alors qu'il célèbre ses 60 ans, le Festival d'Avignon s'apprête à réunir tous les mordus de la scène du 4 au 25 juillet prochains. Mais comment s'y retrouver face aux 1800 spectacles du Off ? Voici notre sélection des 5 pièces à ne pas manquer cet été.

La ville du Palais des Papes attend le festival comme du pain béni. Chaque année, les intermittents réunis par milliers ornent quasi-religieusement d'affiches les murs avignonnais, afin de faire connaître leurs spectacles au plus grand nombre et éviter ainsi de prêcher dans le désert. Mais dans le jardin d'Eden des théâtrophiles, il est facile de se perdre tant le choix des représentations est vaste. Voici nos 5 sélections à ne pas rater lors de l'édition 2026 du Festival Off d'Avignon.

«La Femme qui n’aimait pas Rabbi Jacob», de Jean-Philippe Daguerre

Jean-Philippe Daguerre, à qui l'on doit les pièces à succès «Adieu Monsieur Haffmann» et «Du charbon dans les veines», récompensées respectivement de quatre et cinq Molières, se lance cette fois-ci dans un fait divers tombé dans l'oubli mais ressuscité sur les planches : celui du détournement d'un avion par Danielle Cravenne, avant que cette dernière ne soit abattue par les forces de l'ordre. Épouse du producteur et roi de la statuette Georges Cravenne, créateur des Césars et des Molières, cette femme juive convertie se donne pour mission de faire annuler la sortie du film «Les aventures de Rabbi Jacob», avec Louis de Funès dans le rôle titre, dont s'occupe son mari.

Ainsi, le 18 octobre 1973, convaincue que le long-métrage viendrait envenimer la guerre du Kippour faisant rage à l'époque, celle qui se voulait pacifiste se munit d'un revolver factice et d'une vraie carabine pour détourner le vol Paris-Nice d'Air France, exigeant que toutes les bobines du long-métrage soient mises sous scellé. Une pièce qui vise juste avec au centre de la scène la comédienne Charlotte Matzneff, éblouissante en femme déterminée, prête à tout pour réconcilier juifs et arabes.

«La femme qui n'aimait pas Rabbi Jacob» au théâtre du Chien qui fume, mise en scène de Jean-Philippe Daguerre, du 4 au 25 juillet, relâche les 8, 15 et 22 juillet.

«Le procès d'une vie», de Barbara Lamballais et Karina Testa

À l'automne 1972, les voix d'une poignée de femmes viennent éclipser le craquement des feuilles jaunies. Dans l'enceinte du tribunal de Bobigny, l'avocate et militante féministe Gisèle Halimi se bat pour Marie-Claire, 16 ans, violée par un camarade de classe et n'ayant pas voulu rester enceinte. A l'acmé de la sororité, sa mère Michèle Chevalier, puis Lucette, Renée et Micheline bravent la loi, interdisant à l'époque de se faire avorter, pour venir en aide à l'adolescente. Mais, dénoncée par l'auteur même du viol, l’avortement clandestin tombe sous le joug des autorités, et les cinq femmes se retrouvent inculpées, sans savoir que leur combat changera à jamais la lutte du «deuxième sexe» à disposer de son corps sans jugement.

Dans une œuvre librement inspirée du «Procès de Bobigny» et de la vie de celle qui se présentait comme une «avocate irrespectueuse», la pièce, se voulant didactique, place sous les projecteurs une flopée de femmes aux performances remarquables, dont Jeanne Arènes, auréolée du Molière de la comédienne dans un second rôle. Au terme d'une plaidoirie «historique», Michèle Chevalier sera condamnée à 500 francs d'amende, et le «procès d'une vie» résonnera jusqu'aux arcanes de l'Assemblée nationale, où l'interruption volontaire de grossesse sera dépénalisée le 17 janvier 1975, grâce à Simone Veil, qui œuvrera tout au long de sa vie pour la dignité humaine.

«Le procès d'une vie» au théâtre des Gémeaux, mise en scène de Barbara Lamballais et Karina Testa, du 4 au 25 juillet, relâche les 8, 15 et 22 juillet.

«mon cow-boy», de et avec clémentine célarié

En voilà une autre icône, celle qui, comme rarement dans le cinéma français, a toujours voulu sortir de l'invisibilité les femmes, les séropositifs et autres victimes de discriminations. Dans une nouvelle pièce issue de sa plume, Clémentine Célarié raconte ici son combat le plus personnel, celui contre le cancer du côlon qui l'a frappée en 2019, lutte féroce dont elle est sortie gagnante. Sans jamais le nommer, l'actrice en a trouvé une source d'inspiration pour sa pièce «Mon Cow-Boy», surnom donné sur les planches à la maladie qui, d'un coup de pied, a poussé la porte à double-battant de son quotidien.

Mais la comédienne n'est pas du genre à se laisser impressionner par un crabe pointant un pistolet sur sa tempe. «Il est temps aujourd’hui que je te présente à tout le monde. Que je raconte notre histoire». Par ces mots, Clémentine Célarié plante le décor d'un duel sans soleil, mais toujours avec l'humour qui la caractérise. Aux côtés de Vincent Deniard et Julien Personnaz, la metteuse en scène décrypte celui qui fut à la fois le bon, la brute et le truand, lui apportant la reconnaissance d'être aujourd'hui en vie, et pleine de vie.

«Mon Cow-Boy», au théâtre du Chien qui fume, mise en scène de Clémentine Célarié, du 4 au 25 juillet, relâche les 8, 15 et 22 juillet.

«Toutes les choses géniales», de Duncan Macmillan et Jonny Donahoe

Une petite fille apprend que sa mère souffre de dépression sévère, jusqu'à avoir tenté de mettre fin à ses jours. En guise de brèche pour laisser passer la lumière dans la vie de celle qui l'a mise au monde, elle imagine une stratégie de survie : une liste. Mais pas n'importe laquelle : une liste des choses géniales, pour prouver à sa maman que vivre en vaut la peine. Malgré un point de départ déchirant, cette pièce lumineuse mise en scène par Bénédicte Bailby et Laurence Gray apaise les cœurs avec brio et écarte toute ode à la tristesse.

Si le texte est décrit comme un «seul en scène», il se mue en expérience collective une fois les spectateurs installés. Et malgré quelques gorges qui se serrent à l'idée de devoir participer activement à la pièce, il en résulte pourtant une communion rare dans le public, balloté entre nostalgie, introspections poignantes et quête de sérénité. Avec une interprétation de Laurence Gray parfaitement incarnée, chacun se penche sur sa propre liste de «choses géniales», de quoi voir la vie du bon côté une fois le rideau tiré.

«Toutes les choses géniales», à La Factory (espace Roseau Teinturiers), mise en scène de Bénédicte Bailby et Laurence Gray, du 4 au 25 juillet, relâche les 9, 16 et 23 juillet.

«Le ScHPOUNtZ», de marcel pagnol

Avec leur accent du sud, on croirait entendre résonner la cymbalisation des cigales et humer le doux parfum de la Provence. En s'inspirant du film «Le Schpountz» du magistral Marcel Pagnol, la pièce du même nom fait défiler sur la scène une galerie de personnages à l'image de l'écrivain méridional : attachants, drôles et à l'articulation chantante, venus pour conter l'histoire d'Irénée Fabre, garçon sympathique mais malheureusement naïf qui rêve de faire du cinéma.

Alors qu'un tournage a lieu dans son village du Midi, véritable aubaine pour notre protagoniste qui s'imagine déjà en haut de l'affiche, l'équipe technique monte un canular, et fait signer un faux contrat au candide Irénée.

Une fois monté à la capitale, le précieux papier en poche, le modeste épicier se présente aux studios, mais tout ne se passe pas comme prévu. En mettant en exergue les travers d’un univers du 7e art outrecuidant et méprisant, «Le Schpountz» compose sous les projecteurs un véritable hommage au rire. Une adaptation des plateaux aux planches tout en fluidité, donnant naissance à une pagnolade humaniste aux odeurs de garrigue.

«Le Schpountz» au théâtre du Petit Louvre, mise en scène de Delphine Depardieu et Arthur Cachia, du 4 au 25 juillet, relâche les 9, 16 et 23 juillet.