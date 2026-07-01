Qu'est-ce que la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X qui pourrait être considérée comme schismatique avec ses évêques ?

Les représentants de la Fraternité Saint-Pie X entendent mener à bien leur projet d’ordonner de nouveaux évêques, malgré les sommations du Vatican. Cet événement s’inscrit dans une longue histoire de relations conflictuelles entre Rome et la communauté catholique traditionaliste.

Un ultime appel qui résonne comme une invitation à l’unité. En février dernier, la Fraternité Saint-Pie X (FSSPX) a annoncé son intention d'ordonner ses propres évêques, ce, sans l'accord du Vatican. Cette initiative, qui doit être mise en œuvre le 1er juillet, a provoqué l’inquiétude du Saint-Siège. Pour cause, ce geste de défiance constituerait un schisme avec l’église catholique romaine.

Dans une missive adressée au supérieur général de la Fraternité Saint-Pie X, le pape Léon XIV a ainsi exhorté la communauté catholique traditionaliste à renoncer à son projet. «Je vous supplie du fond du cœur : revenez sur votre décision», a écrit l’évêque de Rome dans cette lettre datée du 29 juin et rendue publique ce mardi par le Vatican.

Une communauté traditionnaliste

Il s’agit d’une nouvelle étape dans le bras de fer qui oppose les deux institutions depuis maintenant plusieurs décennies. Baptisée du nom du 257e pape de l'Église catholique, la Fraternité Saint-Pie X trouve ses racines à Écône, en Suisse, où cette communauté de traditionalistes a été fondée par l'évêque français Marcel Lefebvre, en 1970.

Au cœur de l'identité liturgique de la fraternité se trouve la messe tridentine, laquelle est célébrée en latin par un prêtre tournant le dos aux fidèles. Ce rite multiséculaire est antérieur à la messe dite «Paul VI» issue de la réforme liturgique entraînée par le Concile Vatican II. Entamé dans les années 1960, ce vaste chantier théologique se caractérise par nombre de changements, tels qu’une marginalisation du latin dans la liturgie, au profit des langues vernaculaires, soit locales.

Un rejet de l’héritage de Vatican II

Quand d’aucuns considèrent le Concile Vatican II comme l’événement qui a fait entrer l’Église dans la modernité, la Fraternité Saint-Pie X rejette son héritage. La déclaration du 21 novembre 1974 constitue le texte fondateur de la position doctrinal de la FSSPX. Prononcée par Marcel Lefebvre, elle rappelle l’attachement de la communauté à la Tradition de l’Eglise, tout en critiquant les réformes survenues dans la deuxième moitié du XXe siècle.

«Nous adhérons de tout cœur, de toute notre âme à la Rome catholique, gardienne de la foi catholique et des traditions nécessaires au maintien de cette foi, à la Rome éternelle, maîtresse de sagesse et de vérité. Nous refusons par contre et avons toujours refusé de suivre la Rome de tendance néo-moderniste et néo-protestante qui s’est manifestée clairement dans le concile Vatican II et après le concile dans toutes les réformes qui en sont issues», peut-on lire sur le site de la Fraternité Saint-Pie X.

Des relations houleuses

Les relations entre la FSSPX et le Saint-Siège ont été marquées par de houleux événements. Ainsi, la Fraternité a perdu sa reconnaissance canonique en 1975. Sans mandat pontifical, celle-ci ne peut donc plus ordonner licitement d’évêques. «Le droit canonique est très clair : si des évêques, ordonnent d'autres évêques sans mandat pontifical, ils sont excommuniés latæ sententiæ par le fait même qu'ils aient fait l'acte», rappelait ainsi Martin Dumont, secrétaire général de l'Institut de recherche pour l'étude des religions.

Cela n’a pas empêché la FSSPX d’ordonner illicitement quatre évêques en 1988, entraînant une excommunication immédiate des intéressés. Une ouverture au dialogue a toutefois été amorcée par le pape Benoît XVI, qui a annulé ces excommunications en 2009. Quelques années plus tard, son successeur François a validé sous conditions, la célébration des mariages par des prêtres issus de la communauté traditionnaliste.

En mai 2025, l’élection de Léon XIV a toutefois ravivé les tensions qui s’étaient quelque peu apaisées. La Fraternité voit avec méfiance l’arrivée de ce nouvel évêque de Rome, qui se trouve être lui-même canoniste. Attaché à l'unité de l’Église, ce dernier a pourtant fait plusieurs gestes en direction des traditionalistes, réautorisant notamment la messe en latin de rite tridentin dans la basilique Saint-Pierre de Rome.

Un risque de schisme

Aujourd’hui, la FSSPX compte deux évêques encore actifs, 720 prêtres et 600 000 membres à travers le monde, selon les estimations. En cas de schisme, les sacrements administrés par les évêques lefebvristes ne seraient plus reconnus par l'Eglise catholique.

«L'ordination des évêques sans le mandat du Saint Père impliquerait une rupture décisive de la communauté ecclésiale avec de graves conséquences pour la fraternité dans son ensemble», indiquait ainsi un communiqué du dicastère de la Doctrine de la foi publié en février dernier.

Malgré plusieurs rencontres et tentatives de dialogue, la Fraternité Saint-Pie X n’a pas renoncé à son projet d’ordination de quatre évêques, au grand dam du souverain pontife. «Je prie pour vous, car déchirer la tunique sans couture du Christ est un péché d'une extrême gravité. Que le Seigneur éclaire vos consciences et éveille vos cœurs. Par l'autorité reçue du Christ, le cœur lourd mais plein d'espérance, je me sens obligé de vous demander de renoncer à votre projet», a écrit le pape Léon XIV dans sa lettre adressée au supérieur général de la FSSPX.