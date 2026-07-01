Tapisserie de Bayeux : les premiers billets de l'exposition dédiée au British Museum mis en vente ce mercredi

La billetterie dédiée aux premiers billets pour découvrir la tapisserie de Bayeux au British Museum ouvre ce mercredi 1er juillet à 10h. L'établissement s'attend à «une très forte demande».

Dans quelques semaines, les Britanniques pourront admirer la Tapisserie de Bayeux au British Museum. En attendant l'inauguration de l'exposition le 10 septembre, l'établissement met en vente, dès ce mercredi 1er juillet, les premiers billets.

Les billets seront disponibles sur le site internet du musée britannique, à l'adresse suivante : britishmuseum.org. La billetterie ouvre à 10h mais face à l'engouement, l'établissement culturel anticipe déjà des complications. «Nous nous attendons à une très forte demande», écrit le musée sur sa page web. Afin de gagner du temps, le British Museum recommande la création d'un compte client en amont.

Pour se plonger dans la conquête de l'Angleterre par Guillaume, duc de Normandie en 1066, il faudra débourser entre 25 et 33 livres, soit entre 28 et 38 euros.

La vente de mercredi est dédiée aux billets valables de septembre à décembre. Une autre vente aura lieu dans les prochaines semaines pour la période couvrant janvier à juillet.

Des inquiétudes liées au transport

La toile voyagera de Normandie jusqu'à Londres en juillet dans le cadre d'un échange culturel décrit comme «historique» entre la France et le Royaume-Uni. L'annonce, effectuée l'été dernier par le président de la République, a suscité beaucoup de craintes de la part des conservateurs, en raison des dimensions de l'œuvre.

La Tapisserie de Bayeux est longue de 70 mètres, large de 50 cm et pèse 350 kg. Constituée de neuf panneaux en lin relié entre eux, elle représente quelque 626 personnages (et 202 chevaux) au cours de 58 scènes.

A la suite de ces inquiétudes, Philippe Bélaval, chargé de mission auprès du président de la République pour le prêt de la tapisserie au British Museum, a tenu à rassurer sur les conditions de transportation de l'œuvre. Elle sera transportée dans une caisse spécialement conçue pour amortir les vibrations. Deux répétitions - des transferts à blanc - ont été réalisés depuis début 2026.

La Tapisserie de Bayeux sera exposée à Londres jusqu'au 11 juillet 2027, avant de retourner en Normandie. Contrairement à son installation en France, le chef-d'œuvre sera exposé à plat au Royaume-Uni et non fixé au mur.

En échange, la France a obtenu du Royaume-Uni trois œuvres précieuses : des objets du bateau-tombe de Sutton Hoo, des figurines d’échecs des îles de Lewis en Écosse, et le bouclier de Battersea.