Le leader du groupe Village People, Victor Willis, est mort à l’âge de 74 ans, a annoncé la formation ce mercredi.

Il a marqué son époque. Victor Willis, le chanteur principal des Village People, groupe phare des années 1970, est décédé mardi 30 juin d’une maladie fulgurante, à la veille de son 75e anniversaire.

«C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Victor Willis, chanteur principal des Village People», a annoncé le groupe sur Facebook, ce mercredi. «Victor s'est éteint le lundi 30 juin 2026, emporté par une maladie brève mais agressive», a poursuivi le groupe, sans préciser de quelle maladie souffrait leur partenaire à la scène, demandant le respect de sa vie privée.

Né à Dallas, le 1er juillet 1951, il a marqué le paysage musical au sein du célèbre groupe de disco, qu'il co-fonde en 1977. Il était notamment le co-auteur des plus grands tubes des Village People, tels que «Y.M.C.A», «In the Navy» ou encore «Go West». Plus gros succès de la bande, «Y.M.C.A» s'est classé en 1978 à la deuxième place du Billboard hot 100, se hissant même à la première place des charts dans plusieurs pays dont le Royaume-Uni.

L’artiste, qui évoluait sur scène déguisé, tout comme ses partenaires, était connu pour son costume de policier ou de marin.

En 1983, Victor Willis avait décidé de se séparer du groupe pour se tourner vers une carrière solo. Au début des années 2010, il avait par ailleurs entamé une procédure judiciaire pour récupérer les droits des chansons dont il était le co-auteur, a rapporté CNN. Un bataille gagnée en 2015, un tribunal américain ayant reconnu qu'il était le co-auteur de plus de vingt titres dont le tube «Y.M.C.A», lui attribuant 50 % des droits d'auteur, rapportait à l'époque le Figaro.

En 2017, il avait finalement retrouvé ses compagnons, se produisant notamment avec eux sur scène en 2025 lors du concert d’investiture de Donald Trump.