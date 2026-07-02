Giorgio Armani : le réalisateur Bille August, lauréat de deux palmes d'or, choisi pour réaliser le biopic consacré au créateur

Rare cinéaste à avoir décroché deux palmes d’or à Cannes, le réalisateur danois Bille August sera à la barre du biopic consacré au créateur de mode Giorgio Armani, décédé en septembre dernier.

Le biopic dédié au styliste Giorgio Armani a trouvé son réalisateur. Selon les informations de Deadline, la réalisation du long métrage «Armani - The King Of Fashion» en cours de préparation a été confiée au cinéaste Bille August, lauréat de deux Palmes d’or, pour «Les Meilleures Intentions» en 1992, et «Pelle le Conquérant» en 1988, également réalisateur de «La Maison aux esprits» (1994) avec Meryl Streep.

Annoncé quelques jours après le décès du créateur le 4 septembre dernier, le film est produit par Andrea Iervolino, à qui l’on doit notamment le long métrage Ferrari.

Et selon le producteur cité par Deadline, Bille August a été choisi pour de nombreuses raisons, notamment «son élégance, son intelligence émotionnelle et un profond respect pour les vies qu'il met en scène». «Ces qualités reflètent parfaitement les valeurs de Giorgio Armani : raffinement, authenticité, vision et excellence intemporelle», a-t-il par ailleurs souligné, précisant que le long métrage «ne raconte pas simplement l’histoire d’un créateur emblématique» mais celle d’un «homme dont l’œuvre est devenue partie intégrante de l’identité culturelle italienne et dont l’influence dépasse largement le cadre de la mode».

Un long métrage encore secret

Le scénario a lui été confié à Bobby Moresco, actuellement derrière la caméra du biopic «Maserati : The Brothers», interprété par Al Pacino, Anthony Hopkins, Andy Garcia et Jessica Alba. Mais pour l’heure, aucune précision n’a été communiquée sur le scénario.

Rien n'a filtré sur les détails de ce long métrage dont on ne sait pas s'il abordera tant la carrière de Giorgio Armani que sa vie personnelle, et si le producteur Andrea Iervolino travaillera avec la famille du défunt créateur, notamment sa sœur Rosanna, ses deux nièces Silvana et Roberta, ainsi que son neveu Andrea Camerana.

L’acteur qui campera l’emblématique styliste est lui aussi encore inconnu. L'ambitieux projet n’a pour l'instant pas non plus de date de sortie.