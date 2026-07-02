L'acteur Danny Glover, star de l’Arme fatale, révèle être atteint de la maladie d'Alzheimer

L’acteur star de la franchise «L’Arme Fatale», Danny Glover, 79 ans, a annoncé souffrir de la maladie d’Alzheimer depuis plusieurs années.

Une triste nouvelle. A l’occasion d’un entretien accordé à l’émission Today sur la chaîne NBC, Danny Glover, a révélé mercredi 1er juillet être atteint de la maladie d’Alzheimer. Une pathologie neurodégénérative qui altère la mémoire dont il souffre depuis plusieurs années, a confié l’acteur oscarisé, qui a partagé l’affiche avec Mel Gibson dans la franchise «L’Arme Fatale».

«Je suis certain qu'à mesure que la maladie progressera, les choses seront différentes et évolueront », a expliqué le comédien qui a tenu à rendre publique sa maladie alors qu’elle a affecté son élocution et ralenti ses mouvements, confiant par ailleurs «pouvoir vivre avec, dans une certaine mesure».

Un diagnostic tombé en 2023

«Mon esprit n'a pas encore pleinement accepté tous les aspects de la situation», a par ailleurs confié dans les colonnes du magazine People, Danny Glover, qui peut compter sur le soutien de sa famille depuis l’annonce de son diagnostic tombé en 2023. «Il y a des souvenirs qui reviennent et qui confirment que l'on est capable de se rappeler des choses. Et puis, il y a des moments que je n'oublierai jamais», poursuit la star qui au fil de sa longue carrière a joué dans plus de 150 films dont «La Couleur pourpre» ou encore «Mandela».

Une maladie dont les premiers symptômes sont apparus en 2022 a par ailleurs confié sa fille Mandisa, à People. Alors que son père avait «cette particularité de se souvenir de tout, dans les moindres détails», a-t-elle expliqué, elle a constaté qu'il «manquait des morceaux au récit».

Aujourd'hui, Danny Glover veut toutefois rester positif. «Je n’ai pas l’impression que c’est la fin de ma vie. Il y a du travail à accomplir.», a enfin souligné la star lauréate d’un Oscar d’honneur en 2022 pour son engagement caritatif, un an avant son diagnostic.

Pour rappel, la maladie d'Alzheimer une maladie neurodégénérative incurable qui se traduit par des troubles de la mémoire, de l'exécution de gestes simples de la vie courante, de l'expression orale ou écrite, de l'orientation dans le temps et l'espace.