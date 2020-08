Tour de France : comment obtenir le maillot à pois ?

Créé en 1975, le maillot à pois du meilleur grimpeur est porté par le coureur du Tour de France ayant totalisé le plus de points au classement du Grand Prix de la montagne. Les «points montagne» sont attribués aux passages aux sommets et varient selon la catégorie du col.

La dernière édition du Tour de France a vu le Français Romain Bardet terminer la Grande Boucle avec le célèbre maillot blanc à pois rouges du meilleur grimpeur. Pour cela, le coureur avait fini en tête du classement de la montagne grâce aux «points montagne» récoltés au fil de l'épreuve. Les cols et les côtes sont répartis en cinq catégories en fonction de leur difficulté, celle-ci résultant de leur longueur et du degré d'inclinaison de leur pente.

Ainsi, les côtes les moins pentues sont classés en 4e catégorie et ne rapportent qu'un point au premier coureur passé en tête au sommet. Les cols les plus ardus sont classés «hors catégorie». Ils rapportent de 2 points pour le 8e coureur, à 20 points pour le premier à atteindre le sommet du col.

Pour le reste des catégories : les cols de 3e catégorie récompensent seulement les deux premiers (2 points et 1 point), de 2e catégorie les quatres premiers (5,3,2 et 1 points) et de 1re catégorie les six premiers (10,8,6,4,2,1 points).

En cas d'égalité de points entre deux coureurs au classement de la montagne, celui ayant franchi le plus de fois en tête des col hors catégorie l'emporte.

Le cycliste le plus titré au classement du meilleur grimpeur est le Français Richard Virenque avec 7 victoires entre 1994 et 2004. La France est le pays le plus titré au classement «à pois rouges» avec 23 victoires en 106 éditions du Tour de France. Le porteur du maillot du meilleur grimpeur remporte 300 euros par jour. 25.000 euros sont promis au vainqueur du classement général final de la montagne.