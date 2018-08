Ligue 1: Balotelli reste à Nice, fin du feuilleton de l'été

"Super Mario 3": l'attaquant vedette du Gym Mario Balotelli a décidé de rester à Nice pour une troisième saison, a annoncé lundi le club azuréen, refermant l'un des feuilletons de l'été en Ligue 1, l'Italien ayant longtemps été pressenti en partance pour Marseille.

"La décision est prise. Mûrement réfléchie. Mario Balotelli a choisi de rester à l'OGC Nice", écrit le club sur son site internet, affirmant que l'accord entre le joueur de 28 ans et ses dirigeants avait été entériné lundi soir.

Si l'existence ou non d'un nouveau contrat n'est pas explicitement dévoilée - l'actuel se termine en juin 2019 -, le club indiquant seulement qu'il "poursuivrait l'aventure (...) en 2018-19", l'OGCN n'a pas hésité à fêter la nouvelle sur ses réseaux sociaux, postant sur son compte Twitter une vidéo de "Super Mario", surnom de Balotelli, et la mention "Super Mario 3".

Comme pour marquer la fin de longues rumeurs, qui ont alimenté durant tout l'été les marchés français et étranger, car l'Italien a également été évoqué du côté de Naples ou de l'AS Rome, même si la piste la plus sérieuse restait l'OM.

Fin juillet, le directeur sportif de l'Olympique de Marseille, Andoni Zubizarreta, avait en effet affirmé que son club, à la recherche d'un attaquant, essayait "de trouver un accord" pour le transfert de l'Italien.

"On a mis toutes les pièces qu'on pense pouvoir mettre en place sur le dossier", avait-il avoué, tandis qu'un mois plus tôt, la vedette de Marseille Florian Thauvin avait glissé: "Ce serait un plaisir pour nous que Mario nous rejoigne, et on l'attend". Insuffisant pour attirer le joueur dans la cité phocéenne, apparemment.

- "Retour à la normale" -

Ces tentatives marseillaises n'ont pas semblé plaire à l'OGCN, qui ne s'est pas privée d'adresser un coup de griffe à son voisin. "Rendue quelque peu compliquée au début de l'été par un autre club du Sud de la France, la situation est de retour à la normale. Simple, limpide. Comme une frappe de SuperMario", pointe le club niçois dans son communiqué.

Ses frappes surpuissantes et ses fréquents excès d'humeurs ou de folie, Balotelli pourra bientôt les remontrer sur les pelouses de Ligue 1. Suspendu quoi qu'il arrive lors des trois premières journées, l'Italien pourra donc faire son retour en vue du déplacement à Lyon, le 31 août, assure le Gym.

Avec quelle forme, pour celui qu'on n'a vu que tardivement de retour, après cet été d'interrogations ? Difficile à dire. Mais "il est à l'heure et s'entraîne", avait assuré l'entraîneur Patrick Vieira pendant avant la première journée. "S'il venait à poursuivre avec nous, il faudra qu'il respecte les règles mises en place. Mais je ne me fais pas de souci de ce côté-là".

Arrivé en fanfare à la toute fin du mercato à l'été 2016-17, Balotelli, ancien joueur de l'Inter Milan, de l'AC Milan, de Manchester City et de Liverpool, a marqué 43 buts sous le maillot niçois. Ses bonnes performances la saison dernière lui ont d'ailleurs permis de retrouver l'équipe nationale avec laquelle il a disputé deux matches amicaux avant la Coupe du monde, pour laquelle la Nazionale n'était pas qualifiée.

Son apport ne serait pas de refus pour le Gym, qui peine en ce début de saison. Un point pris dans la douleur à Caen (1-1) après une entame compliquée à domicile contre le promu Rémois (0-1), ce n'était pas tout à fait le départ espéré par les dirigeants.

A Super Mario de corriger le tir.