Treize ans après son décès, l'Inde honore l'héroïque chien Zanjeer

L'Inde, et le monde entier, ont rendu hommage à un chien héroïque, 13 ans après sa mort et 20 ans après les actes de bravoure qui l'ont rendu célèbre.

Copyright @ Wamiz.com Tous droits réservés

Il y a 20 ans, Zanjeer, un Golden Retriever formé à la détection d'armes et d'explosifs auprès de la police de Bombay, a permis d'éviter au moins 3 attaques terroristes, après la vague d'attentats à la bombe du 12 mars 1993, qui fit 257 morts et plus de 700 blessés à Bombay.

Le 15 mars 1993, Zanjeer a alerté ses maîtres de la présence d'une bombe à bord d'un scooter garé dans une rue de Bombay. Puis dans dix valises déposées devant le Temple Siddhivinayak, le chien renifleur a détecté trois fusils AK-56, cinq pistolets de 9 mm et 200 grenades. Quelques jours plus tard, Zanjeer détectait dans deux autres valises 9 fusils AK-56.





En plus de ces découvertes, qui ont certainement sauvé la vie de milliers de personnes, le chien a détecté des centaines d'autres bombes au cours de sa carrière de chien policier.

20 ans plus tard, et 13 ans après sa mort, une photo de ses obsèques refait surface sur Internet, touchant droit au coeur des millions d'internautes à travers le monde (...).

Lire la suite sur

Trafic de chiens : la France dans le collimateur

Koshka le chat et le soldat : à la vie, à la mort

A dix ans, il sauve un chat victime de jets de canettes

Waddy est-il le plus vieux chat du monde ?