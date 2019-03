A Brunette, on vous expédie les crottes de votre chien

A Brunette, près de Madrid (Espagne), on ne manque pas d’idées farfelues. Pour lutter contre les déjections canines qui polluent les rues, le Maire, Borja Gutierrez Iglesias, a décidé de punir à sa façon les propriétaires des chiens qui ne ramassent pas les crottes de leur compagnon à quatre pattes… en les leur renvoyant.

Vous connaissez le principe du doggy bag ? Vous allez au restaurant, vous ne finissez pas votre assiette, on met vos restes dans un « doggy bag » que vous pouvez emporter chez vous et que vous mangerez plus tard. Vous avez payé votre plat, donc de toute façon, c’est à vous.

Le doggy bag de Brunette fonctionne à peu près selon le même principe. Vous allez promener votre chien, il fait sa grosse commission sur un trottoir, vous repartez comme si de rien n’était, et une fois arrivé chez vous, on vous livre un magnifique doggy bag… contenant les crottes de votre chien.

Rendre à César ce qui appartient à César

« C’est votre chien, c’est votre crotte » : voilà la philosophie du Maire Borja Gutierrez Iglesias, prêt à tout pour sensibiliser les citoyens de Brunette au problème des déjections canines...

