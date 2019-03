Ils partent pour un enterrement de vie de garçon, mais se font virer de l'avion

Passablement éméchés et très agités, six jeunes anglais qui partaient pour un enterrement de vie de garçon ont du être débarqués d'un avion.

Le futur marié et ses acolytes s'étaient envolés depuis Londres vendredi dernier en fin d'après-midi, et devaient rallier Bratislava (Slovaquie). Mais au bout d'une heure de vol environ, le pilote de la compagnie Ryanair a été contraint de faire atterrir son appareil en urgence à Berlin. Et pour cause, les six excités étaient si alcoolisés qu'ils avaient du mal à marcher, et l'un d'entre eux s'est même mis nu devant les 170 passagers de l'avion.

Selon l'un des passagers interrogé par le Daily Mail, "c'était une situation potentiellement dangereuse. Le seul point positif était que ces gens étaient non seulement ivres et vulgaires, mais aussi si stupides qu'ils pensaient pouvoir tout simplement continuer à faire la fête à Berlin. C'est pourquoi ils n'ont pas protesté quand ils ont été sortis de l'avion".

Agés de 25 à 28 ans et originaires de Southampton, au sud-ouest de la capitale anglaise, ils ont été placés en détention quelques heures par la police allemande, avant d'être relâchés. Ils devront par la suite revenir en Allemagne pour répondre des conséquences de leurs actes devant la justice. Ils risquent jusqu'à 25 000 euros d'amende chacun, pour avoir ignoré les ordres de l'équipage et menacé la sécurité dans un avion.