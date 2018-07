Où voir le feu d’artifice du 14 juillet à Paris ?

La capitale tirera son feu d'artifice du 14 juillet, sur le thème de l'Amour, ce samedi à 23h. Pour profiter de ce spectacle son et lumière de trente-cinq minutes, voici une sélection d'endroits où se poster.

Le Champ-de-Mars et le Trocadéro

Au pied de la Tour Eiffel ou juste en face, voici les deux lieux où les spectateurs pourront profiter au mieux des animations et de la musique qui accompagneront le feu d'artifice. Mais c'est aussi ceux qui attirent le plus de monde. Attention, donc, à arriver suffisamment tôt pour se faire une petite place.

Le soir du 14 juillet, @LaTourEiffel résonnera des plus beaux sons et s'embrasera de mille feux. Venez nombreux assister au feu d’artifice inspiré cette année, par l’Amour





👉 https://t.co/gRocQfIQ4b pic.twitter.com/4VdxvHdwGz — Paris (@Paris) 2 juillet 2018

Le parc de Belleville

Dans l'est de Paris, le parc de Belleville culmine à 128 mètres et dispose d'un panorama dégagé vers la Tour. L'occasion d'admirer les explosions colorées des engins pyrotechniques dans un cadre plus apaisé, et tout en grignotant un éventuel pique-nique.

Le Sacré-Cœur

Pour ceux qui ne rechignent pas à grimper plusieurs volées de marches, la butte Montmartre offre une belle vue sur les festivités, cette fois depuis le nord de la capitale. Là encore, les curieux sont nombreux et les meilleures places sont vite prises.

Les ponts de Paris

Certains ponts du centre de la capitale proposent des perspectives dégagées vers la Dame de fer. C'est notamment le cas du Pont-Neuf (1er), Bir-Hakeim (15e), Alexandre III (8e) ou encore celui de l'Alma (8e).

Le toit de la Grande Arche de la Défense

Depuis sa réouverture après des années de travaux, la Grande Arche du quartier d'affaires s'est dotée d'une terrasse, à 110 mètres de haut. De plus, spécialement pour la fête nationale, un bal musette (avec DJ) y est organisé. Réservation sur le site web, pour des prix allant de 15 à 80 euros. Des places sont également à gagner sur Twitter, jusqu'à ce mercredi midi.

Vivez le #14juillet depuis le toit de la Grande Arche. RT+FOLLOW avant le 12/07 12h pour gagner 15x2 invitations ! https://t.co/7UZZnzkhts pic.twitter.com/6HMzEcF397 — La Défense (@LaDefensefr) 11 juillet 2017

La Tour Montparnasse

La terrasse de l'Observatoire Panoramique de la tour Montparnasse se met aussi aux couleurs du 14 juillet, avec une soirée spéciale. Les tickets s'achètent uniquement sur la plateforme internet, pour 35 euros. Autre possibilité, le restaurant panoramique Le Ciel de Paris, situé au 56e étage du gratte-ciel, avec un repas à 259 euros par personne.

Les bateaux-mouches

Plusieurs compagnies (Les Vedettes de Paris, Le Capitaine Fracasse, etc.) proposent de profiter de la vue depuis la Seine. Il en coûtera au minimum plusieurs dizaines d'euros pour vivre une soirée au fil de l'eau.

Les terrasses et rooftops

De nombreux bars et restaurants parisiens disposent de lieux privilégiés pour assister au spectacle. Si la liste est longue, on peut citer Les Ombres, sur le toit du musée du Quai Branly (7e), Le Perchoir, au BHV Marais (4e) ou bien la terrasse du Shangri-La Hotel (16e). La terrasse du Printemps du goût (9e) sera exceptionnellement ouverte ce soir là. Son panorama qui s'étend de l'Opéra Garnier jusqu'à la Tour Eiffel en fait un site privilégié pour profiter de l'événement. Le chef Akrame aidé du fromager MOF Laurent Dubois propose un dîner à 60 euros (entrée, plat, fromage et dessert) pour parfaire la soirée. La réservation (01.42.82.53.01) est conseillée.