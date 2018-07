Les 12 web-séries à découvrir cet été

Tantôt tragiques, tantôt comiques, les web-séries pullulent sur la Toile. On profite de l'été pour les regarder à la pelle.

Red Creek

Découvert au Festival Séries Mania, Red Creek est un polar surnaturel glaçant qui suit une jeune détective privée sur les traces d’une fille de 17 ans disparue subitement dans une petite ville du nord du Canada ravagée par la crise. Studio+

Trailer :

Doxa

Doxa d’Alexandre Pierrin et Olivier Marquézy plonge avec humour dans les coulisses des instituts de sondage. Studio 4

Trailer :

First Love

Meilleure série digitale au festival Série Mania, First Love est une co-production franco-américaine qui aborde le sujet difficile de la pédophilie au travers de l’histoire interdite entre Mercedes 12 ans et Zach, 17 ans. Blackpills

Trailer :

Terreur 404

Meilleur web-série au Festival T.O Webfest de Toronto, Terreur 404 de Sébastien Diaz fait à l'instar de Black Mirror virer la technologie au cauchemar. A voir ici.

Trailer :

Desmondo Ray

Meilleure web-série au Chain NYC Film Festival, la poétique Desmondo Ray mêle animation et live action pour raconter l’histoire, entre humour et mélancolie, d’un homme trentenaire en proie à la solitude et en quête d’amour. A voir ici.

Trailer :

THIS IS DESMONDO RAY! Trailer from Steve Baker on Vimeo.

The Show

Réalisée par Jan Kounen, et librement inspirée du roman éponyme du Suédois Filip Syta, The Show est une web-série caustique sur les géants d’internet et leur emprise sur notre quotidien. Blackpills

Trailer :

Dicks

Dicks est une parodie de buddy cops qui a valu à Kim Estes un Emmy Award. A voir ici.

Trailer :

People watching

Web-série d’animation sur les jeunes adultes, People Watching s’amuse de leurs problèmes et de leurs névroses. A voir ici.

Episode 1 :

Vermin

Réalisé par Alexis Beaumont et Hafid F. Benamar, et scénarisé par Balak (Les Kassos), Vermin est une série d’animation complètement barrée et définitivement irrévérencieuse. Elle suit le quotidien de Mantos, une mante religieuse candide qui vient de rejoindre les rangs de la police et qui se retrouve à devoir patrouiller dans une déchetterie avec Chemou, une mouche névrosée et alcoolique. Blackpills

Trailer :

Loulou

Loulou, 29 ans, vivait jusque-là une vie insouciante entourée de ses amis et n’avait pas prévu de tomber enceinte… Arte.tv, à voir ici.

Trailer :

Dominos

Sacrée meilleure série digitale à Canneseries, Dominos de la Canadienne Zoé Pelchat raconte l’histoire de deux frères au lendemain de la mort de leur mère. Une tragédie qui va avoir des répercussions sur une demie douzaine de personnages marginaux et vulnérables. A voir ici.

Teaser :

JEZABEL

Road trip musical et initiatique, Jezabel suit une musicienne muette qui, après avoir connu un succès sur internet, part à la recherche de l’inspiration et à la rencontre de sa mère dans le nord de la France et la Belgique. Studio 4

Episode 1 :