Harry Potter revient sur les écrans le 12 septembre

Dix-sept ans après sa sortie, le premier volet adapté de la saga littéraire à succès signe son grand retour en salle dans une version restaurée 4K. Le décompte est lancé pour tous les fans.

Encore plus de deux mois à attendre avant de revoir «Harry Potter à l’école des sorciers» réalisé par Chris Colombus et qui a révélé les jeunes acteurs Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint au grand public.

En attendant, ils peuvent se consoler avec cette nouvelle bande-annonce dévoilée par Warner Bros. France. Cet événement coïncide par ailleurs avec le 20e anniversaire du premier ouvrage rédigé par J.K Rowling.

Les huit films de la saga phénomène, sortis entre 2001 et 2011, ont enregistré plus de 58 millions d’entrées rien que pour l’Hexagone. Au total, la série a rapporté plus de 6 milliards d’euros. A noter que le second volet, «Les animaux fantastiques : les crimes de Grindelwald» de David Yates, auteur des quatre derniers chapitres d’«Harry Potter», sortira au cinéma le 14 novembre. Au casting, on retrouvera Eddie Redmayne, Jude Law et Johnny Depp.